AVISO Einladung Pressekonferenz – Hindernisse und Herausforderungen für Frauen in der Medizin

Wien (OTS) -

Welchen Herausforderungen müssen sich Ärztinnen in ihrer Karriere stellen? Wie sieht es mit der Zufriedenheit von Frauen in der Medizin aus und gibt es strukturelle Benachteiligungen? Was benötigen Ärztinnen für einen erfolgreichen Berufsweg?

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien stellt die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage in einer Pressekonferenz vor.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Johannes Steinhart , Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien Naghme Kamaleyan-Schmied , Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte

, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte Eduardo Maldonado-González , Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obmann der Kurie angestellte Ärzte

, Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obmann der Kurie angestellte Ärzte Peter Hajek, Meinungsforscher und Geschäftsführer Public Opinion Strategies GmbH

Datum: Montag, 23. Februar 2026, 9.30 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, Veranstaltungszentrum, 1. Stock

Bitte um Voranmeldung unter [email protected]

Parkplätze sind in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW).