Humanitäre Hilfe darf niemanden zurücklassen

Wien (OTS) -

„Die Zero Project Conference bringt innovative Köpfe, Aktivist*innen und Entscheidungsträger*innen aus rund 100 Ländern in Wien zusammen. Alle eint das Ziel, eine Welt ohne Barrieren für Menschen mit Behinderungen zu verwirklichen. Wir sind stolz, dass unser innovativer Ansatz in der inklusiven humanitären Hilfe in Burkina Faso im Programm IMPACT-BF ausgezeichnet wird“, sagt Alex Buchinger, Geschäftsführer von Licht für die Welt Österreich, anlässlich der von 18. bis 20. Februar in Wien stattfindenden Konferenz.

IMPACT-BF

Burkina Faso erlebt eine humanitäre Krise: mehr als zwei Millionen Menschen sind intern vertrieben und benötigen humanitäre Hilfe.

Licht für die Welt gestaltet die humanitäre Antwort auf die Krise inklusiv. Organisationen von Menschen mit Behinderungen (OPDs) sind aktiv in deren Entwicklung eingebunden. Andere humanitäre Akteur*innen erhalten Trainings, um Interventionen inklusiv zu gestalten. Überlebende von gender-based-violence (GBV) werden gestärkt. Spargruppen ermöglichen den Lebensunterhalt für intern Vertriebene sowie die Gastgemeinden, darunter insbesondere für Menschen mit Behinderungen, und stärken damit ihre Resilienz. IMPACT-BF wird von International Partnerships unterstützt.

“Leaving no one behind” in der humanitären Arbeit

Menschen mit Behinderungen, ältere Personen, Frauen und Kinder werden in Krisensituationen oft unbeabsichtigt zurückgelassen und ihre individuellen Bedürfnisse übersehen. Eine gehörlose Frau hat andere Voraussetzungen als ein älterer Mann oder ein blindes Kind. Was jedoch sicher ist: Alle Menschen haben das Recht auf einen gleichwertigen Zugang zu einer lebenssichernden Grundversorgung.

Inklusion stellt sicher, dass niemand zurückgelassen wird. Fehlt Inklusion, läuft die humanitäre Hilfe Gefahr, sehr viele Menschen zu übersehen. Laut Schätzungen der Disability Reference Group benötigen 48 Millionen Menschen mit Behinderungen humanitäre Hilfe. 80% aller Menschen mit Behinderungen leben in Ländern des Globalen Südens.

Als Licht für die Welt setzen wir uns für Inklusion in der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit ein. Wir stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht vergessen werden. Darauf haben sie auch gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht.

Weitere Informationen:

Zero Project Conference

IMPACT-BF