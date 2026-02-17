Hochschule Campus Wien: Gabriele Wild übernimmt Studiengangsleitung Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit

Wien (OTS) -

Mit 15. Februar 2026 hat FH-Prof.in Mag.a DSA Gabriele Wild die Leitung des Studiengangs Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit an der Hochschule Campus Wien übernommen. Sie folgt damit auf Nina Hover-Reisner, die den Studiengang erfolgreich geleitet hat. Nina Hover-Reisner bleibt Leiterin des Bachelors und des Bachelor Professionals Elementarpädagogik an der Hochschule Campus Wien.

Langjährige Erfahrung in Lehre, Forschung und Praxis

Gabriele Wild ist seit vielen Jahren eine prägende Persönlichkeit in Lehre, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit. Die diplomierte Sozialarbeiterin und studierte Erziehungswissenschaftlerin (Universität Wien) ist seit 2008 als Lektorin an der Hochschule Campus Wien tätig, seit 2021 auch in der Lehre und Forschung im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit, aufsuchenden und sozialräumlichen Ansätzen, professionellen Handlungsmethoden, Partizipation sowie Gender-, Diversitäts- und Intersektionalitätsfragen. Ihre Arbeit ist geprägt von einer engen Verschränkung von Theorie, Forschung und Praxis.

Umfangreiche Leitungserfahrung in zentralen Praxisfeldern

Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit bringt Gabriele Wild umfangreiche Leitungserfahrung aus der Praxis mit. Über viele Jahre war sie unter anderem als pädagogische Leiterin und stellvertretende Geschäftsführerin in der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit in Wien tätig. Diese langjährige Erfahrung in komplexen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit fließt unmittelbar in ihre hochschuldidaktische Arbeit und die Weiterentwicklung des Studiengangs ein.

„Mit Gabriele Wild übernimmt eine ausgewiesene Expertin die Studiengangsleitung, die wissenschaftliche Fundierung, langjährige Praxiserfahrung und eine klare professionsethische Haltung in besonderer Weise verbindet. Ihre Expertise in Kinder- und Familienzentrierten, sozialräumlichen sowie partizipativen Ansätzen stellt eine große Bereicherung für den Studiengang dar“, sagt Elisabeth Steiner, Departmentleiterin Sozialwissenschaften an der Hochschule Campus Wien.

Professionelle Kompetenzen für die Arbeit mit Kindern und Familien

Der Studiengang Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit qualifiziert Studierende für professionelle Tätigkeiten in Arbeitsfeldern, die sich an den Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien orientieren. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die soziale Ungleichheiten reflektiert bearbeiten, interdisziplinär denken und professionell in komplexen familiären und gesellschaftlichen Kontexten handeln können.

Mit der Übernahme der Studiengangsleitung durch Gabriele Wild setzt die Hochschule Campus Wien ein klares Zeichen für Kontinuität, fachliche Exzellenz und eine sozial engagierte, wissenschaftlich fundierte Ausbildung im Bereich der Sozialen Arbeit mit Kindern und Familien.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom