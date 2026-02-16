Bundesheer: Heeressportler Jan Hörl holt Olympia-Gold

Wien (OTS) -

Korporal Jan Hörl und Stephan Embacher gewannen den erstmals bei den Olympischen Spielen ausgetragenen Super-Team-Bewerb. Im Finish sorgte dichter Schneefall für den Abbruch nach dem 2. Durchgang. Auf die zweitplatzierten Polen hatte Österreich einen Vorsprung von über 20 Punkten. Dritter wurde das Norwegische Team.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Korporal Jan Hörl hat gezeigt, was mit eisernem Willen und Leidenschaft für den Sport alles möglich ist. Nach dem für ihn eher enttäuschenden 11. Platz auf der Normalschanze und dem 5. Platz auf der Großschanze hat Korporal Hörl mit dem Olympiasieg im Super-Teambewerb bewiesen, dass er zur absoluten Weltspitze gehört. Ich gratuliere Jan Hörl und auch Stephan Embacher von ganzem Herzen zu diesem Teamerfolg und zum Olympiasieg.“

Der Salzburger war in der heurigen Skisprungsaison einer der konstantesten Athleten im Weltcup. Mit mehreren Top-10 Platzierungen zählte der Heeressportler vom Heeres-Leistungssportzentrum Salzburg bereits auf der Normal- und Großschanze zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Mit dem Olympiasieg im Super-Teambewerb setzt der Heeressportler bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina ein Ausrufezeichen.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.