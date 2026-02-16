  • 16.02.2026, 17:00:02
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  • OTS0108

Start größter Windpark Österreichs in Neusiedl/Weiden

MEDIENEINLADUNG: Foto- und Filmtermin

Neusiedl am See (OTS) - 

Wir laden herzlich zu einem weiteren Meilenstein für die Energiewende ein: Der größte Windpark Österreichs in Neusiedl/Weiden mit 23 Windanlagen und einer Jahresproduktion von 250 Millionen Kilowattstunden startet.

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Ort: Windpark Neusiedl/Weiden | Koordinaten: https://maps.app.goo.gl/m8FzB9tRscfTi34C6

HINWEIS: Bitte Anfahrtsplan berücksichtigen.

Zeit: Mittwoch, 18. Februar 2026, 13:00 Uhr

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Teilnehmer:

  • Bundesminister KommR Peter Hanke
  • Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil
  • CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at

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