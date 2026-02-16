- 16.02.2026, 17:00:02
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Start größter Windpark Österreichs in Neusiedl/Weiden
MEDIENEINLADUNG: Foto- und Filmtermin
Wir laden herzlich zu einem weiteren Meilenstein für die Energiewende ein: Der größte Windpark Österreichs in Neusiedl/Weiden mit 23 Windanlagen und einer Jahresproduktion von 250 Millionen Kilowattstunden startet.
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Ort: Windpark Neusiedl/Weiden | Koordinaten: https://maps.app.goo.gl/m8FzB9tRscfTi34C6
HINWEIS: Bitte Anfahrtsplan berücksichtigen.
Zeit: Mittwoch, 18. Februar 2026, 13:00 Uhr
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Teilnehmer:
- Bundesminister KommR Peter Hanke
- Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil
- CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at
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