Start größter Windpark Österreichs in Neusiedl/Weiden

Neusiedl am See (OTS) -

Wir laden herzlich zu einem weiteren Meilenstein für die Energiewende ein: Der größte Windpark Österreichs in Neusiedl/Weiden mit 23 Windanlagen und einer Jahresproduktion von 250 Millionen Kilowattstunden startet.

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Ort: Windpark Neusiedl/Weiden | Koordinaten: https://maps.app.goo.gl/m8FzB9tRscfTi34C6

HINWEIS: Bitte Anfahrtsplan berücksichtigen.

Zeit: Mittwoch, 18. Februar 2026, 13:00 Uhr

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Teilnehmer:

Bundesminister KommR Peter Hanke

Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].