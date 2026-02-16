Energiekosten senken – Versorgungssicherheit erhöhen: Die geänderten Förderbedingungen der Sanierungsoffensive im Fokus

Wels (OTS) -

Die Sanierungsoffensive 2026 bringt bedeutende Änderungen für die Förderlandschaft in Österreich: Mit 2. Februar 2026 wurde die Förderung für Wärmedämmungen eingestellt, während der Kesseltausch für klima-freundliche Heizsysteme weiterhin unterstützt wird. Diese Neuausrichtung hat weitreichende Folgen für die Bau- und SHK-Branche – und damit für alle, die sich mit energieeffizientem und zukunftsfähigem Bauen beschäftigen.

Der jüngste Stromausfall in Berlin und der Ausfall der Fernwärme in Wien sind nur einige Beispiele, welche Bedeutung der Versorgungssicherheit in Gebäuden zukommt. Für die Bau- und SHK-Branche bedeutet das: Gebäude müssen nicht nur energieeffizient, sondern auch resilient werden. Diese Themen sowie die Markt- und Absatzzahlen der Heizungsbranche werden von den führenden Branchenverbänden erörtert

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die aktuellen Herausforderungen und Chancen in der Sanierungsoffensive zu informieren und mit Experten aus beiden Branchen ins Gespräch zu kommen.

Themen und Highlights des Pressegesprächs:

Die neuen Förderbedingungen der Sanierungsoffensive 2026: Fokus auf Kesseltausch statt Wärmedämmung

Anforderungen der EU-Gebäuderichtlinie und deren Auswirkungen auf öffentliche und private Gebäude

Versorgungssicherheit in Gebäuden vor dem Hintergrund aktueller Energiekrisen und Ausfälle (z. B. Stromausfall Berlin, Fernwärmeausfall Wien)

Markt- und Absatzzahlen sowie Trends in der Bau- und SHK-Branche

Einschätzungen und Statements von führenden Branchenverbänden



Teilnehmerliste:

Dir. Mag. Robert Schneider (Geschäftsführer Messe Wels GmbH)

Mag. (FH) Helmut Weinwurm (Vorsitzender der VÖK, CEO Robert Bosch AG)

Ing. Franz Wastlbauer (Vorstandsmitglied ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme)

Ing. Anton Berger (Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker)

Alexander Sollböck (Obmann Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ)

Mag. Christian Murhammer, MAS (Geschäftsführung Fertighausverband)



Moderation: Dr. Elisabeth Berger (Geschäftsführung VÖK)

Pressegespräch Energiesparmesse 2026

Energiekosten senken – Versorgungssicherheit erhöhen: Die geänderten Förderbedingungen der Sanierungsoffensive im Fokus Einladung zum Pressegespräch der Energiesparmesse 2026

Datum: 26.02.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Messe Wels, Messehalle 22

Messeplatz 1

4600 Wels

Österreich

URL: https://energiesparmesse.at/