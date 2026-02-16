Städtebund bedankt sich bei Kathrin Gaál

Wien (OTS) -

Kathrin Gaál war nicht nur Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin der Stadt Wien, sondern auch Vorsitzende des Städtebund-Frauenausschusses und damit enge Verbündete der städtischen Frauenbeauftragten, der Frauenbüros und aller Politikerinnen, die dieses Thema in den Städten und Gemeinden verantworten.

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger würdigt Gaáls Arbeit: „Kathrin Gaál war Vorreiterin und Wegbegleiterin unserer frauenpolitischen Arbeit – egal, ob es sich um unbezahlte Care-Arbeit, den Equal Pay Day oder den Equal Pension Day handelte, der vom Städtebund-Frauenausschuss initiiert wurde, Kathrin Gaál war auf der Seite der Frauen.

Zudem war Gaál eine wichtige Unterstützerin des Städtebund-AK-Gleichstellungsindex. Der Index zeigt unter anderem viele für Gleichstellungspolitik relevante Indikatoren auf der kommunalen Ebene, zum Beispiel wie niedrig der Anteil der Frauen im Gemeinderat in jeder einzelnen Gemeinde Österreichs ist (im Durchschnitt 26 Prozent) oder wie wenig Bürgermeisterinnen es gibt (11 Prozent). Um den Frauenanteil in der Kommunalpolitik zu erhöhen, setzte Gaál zahlreiche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Teilnahme am Projekt „Girls in Politics“ – auch im Namen des Österreichischen Städtebundes.

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger abschließend: „Ich wünsche Kathrin Gaál für ihren beruflichen Weg alles Gute und viel Freude bei ihren neuen Herausforderungen. Im Namen des Österreichischen Städtebundes bedanke ich mich sehr herzlich für ihr Engagement für die Frauen in Österreichs Städten und Gemeinden.“