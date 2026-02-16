20., 22. Bezirk: Instandsetzung Brigittenauer Brücke – Verkehrseinschränkung bei Auffahrtsrampe Handeskai

Wien (OTS) -

Seit Februar 2025 wird die Brigittenauer Brücke von der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau umfassend instandgesetzt. Im Zuge der Arbeiten kommt es zur Sperre der Auffahrtsrampe auf die Brigittenauer Brücke vom Handelskai in Fahrtrichtung Nordbrücke.

Verkehrsmaßnahmen vom 20.02.2026 bis 16.04.2026

Sperre der Auffahrtsrampe vom Handelskai auf die Brigittenauer Brücke in Fahrtrichtung Nordbrücke/Donaupark(A22) in der Zeit von 20.02.2026 bis 16.04.2026.

Die Umstellung der Verkehrsführung erfolgt in der Nacht von 19.02.2026 auf 20.02.2026.

Auf der Auffahrtsrampe vom Handelskai in Richtung Reichsbrücke wird ein Fahrstreifen aufrechterhalten.

Parallel dazu finden Arbeiten auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn statt. Diese werden in mehreren Phasen durchgeführt. Dabei werden abwechselnd einzelne Fahrstreifen gesperrt, es bleibt jedoch immer mindestens ein Fahrstreifen befahrbar.

Für das Einheben der Fahrbahnübergangskonstruktionen wird die stadtauswärts führende Fahrbahn in Richtung 22. Bezirk im Zeitraum von 02.03.2026 bis 27.03.2026 mehrmals nachts von 22:00 bis 05:00 Uhr gesperrt.

Baubeginn : 20.02.2026

: 20.02.2026 Geplantes Bauende: 31.05.2026

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.wien.gv.at/verkehr/strassen/ und auf https://www.wien.gv.at/verkehr/baustellen/