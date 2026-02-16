Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) legt Amt zurück – Elke-Hanel-Torsch folgt als Stadträtin nach

Wien (OTS) -

Die Wiener Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Kathrin Gaál hat heute im Zuge der Wiener Parteigremien bekanntgegeben, ihr Amt zurückzulegen. „Nach reiflichen Überlegungen habe ich den Entschluss gefasst, mich aus der Politik zurückzuziehen. Es ist der richtige Zeitpunkt, das Staffelholz weiterzugeben und neue berufliche Wege zu gehen. Es war mir immer eine Ehre, für die Wienerinnen und Wiener zu arbeiten und diese wunderbare Stadt maßgeblich mitzugestalten. Sowohl im Bereich der Wiener Wohnbaupolitik als auch im Bereich meines Herzensthemas Frauenpolitik war es möglich, in den letzten acht Jahren zukunftsweisende Meilensteine in die Tat umzusetzen und die Stadt nachhaltig zu prägen. Mein politischer Wiener Weg des Miteinanders war immer von Wertschätzung und Respekt geprägt – dafür empfinde ich tiefe Dankbarkeit und Demut“, erklärte Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Kathrin Gaál ihre Beweggründe. Gaál war von 2005 bis 2018 Abgeordnete zum Wiener Gemeinderat, 2018 trat sie die Funktion der Stadträtin für Wohnen und Frauen an, 2020 wurde sie Vizebürgermeisterin.

„Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwer diese Entscheidung für unsere Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin gewesen sein muss. Dazu gehört viel Mut. Das zeigt einmal mehr, was für eine besondere Persönlichkeit Kathrin Gaál ist. Unsere Zusammenarbeit war stets von Respekt geprägt – immer offen, ehrlich, wertschätzend, auf Augenhöhe. Ich habe sie als bodenständig, empathisch und humorvoll erlebt. Man hat sich in ihrer Nähe sofort wohlgefühlt und das hat die Zusammenarbeit stets sehr angenehm gemacht. Als Wohnbaustadträtin hat sie unzählige Großprojekte auf den Weg gebracht und umgesetzt, damit Wien auch in Zukunft die Stadt des leistbaren Wohnraums bleibt. 2022 hat sie mit der größten Frauenbefragung Wiens einen weiteren Pflock in der Frauenpolitik eingeschlagen. Ich möchte mich bei Kathrin Gaál für die hervorragende Zusammenarbeit, besonders aber für ihre Menschlichkeit und Empathie, die sie ihrem Gegenüber entgegengebracht hat, bedanken. Ich werde sie in der Wiener Politik sehr vermissen und wünsche ihr nur das Beste auf ihrem Weg“, so SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher.

Die Nachfolge Gaáls ist bereits geregelt, wie der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig im Rahmen der Pressekonferenz und der vorhergehenden internen Gremien konstatierte. SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Vorsitzende der SPÖ-Margareten Elke Hanel-Torsch wird als amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen nachfolgen. „Mit Elke Hanel-Torsch folgt eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Wohnbaupolitik nach. Hanel-Torsch ist seit 2016 geschäftsführende Vorsitzende der Mietervereinigung, seit 2024 ist sie SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Wohnbausprecherin im Nationalrat. Sie kennt das politische Geschäft wie keine andere, verfügt als Juristin in diesem Bereich über langjährige Erfahrung und Expertise und ist eine Sozialdemokratin mit Herz und Verantwortung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Elke Hanel-Torsch alles Gute in ihrer neuen Funktion“, so der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher.

Das Amt der Vizebürgermeisterin wird die amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales Barbara Novak übernehmen. „Barbara Novak ist eine Macherin. Sie ist auf dem politischen Parkett zuhause, ist erfahren, loyal und zielorientiert und bringt Know-How mit – und genau das macht sie so besonders. Schon in ihrer Funktion als Landesparteisekretärin hat sie gezeigt, dass sie sich nicht davor scheut, die großen Herausforderungen anzupacken. Sie hat sich innerhalb kürzester Zeit hervorragend in die Funktion als Finanz- und Wirtschaftsstadträtin eingefunden, die Ärmel hochgekrempelt und angepackt – und das mit Erfolg“, freut sich Josef Taucher.

Die Amtsübergabe erfolgt in der Sitzung zum Gemeinderat Ende März.