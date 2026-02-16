  • 16.02.2026, 15:34:32
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Marchetti: „FPÖ missbraucht einfache Polizeibeamte für parteipolitische Inszenierung“

Volkspartei lässt nicht zu, dass FPÖ rechtschaffene Polizeibeamte im Pilnacek-U-Ausschuss vor den blauen Pranger stellt

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ missbraucht einfache Polizeibeamte für ihre parteipolitische Inszenierung. Dass ausgerechnet ein ehemaliger Innenminister rechtschaffene Polizeibeamte im Pilnacek-U-Ausschuss vor den blauen Pranger stellen will, zeigt, dass Parteipolitik für ihn immer vor Staatsverantwortung steht. Die Volkspartei lässt jedenfalls nicht zu, dass die FPÖ die gewissenhafte Arbeit der österreichischen Polizei in den Dreck zieht. Diese würdelose Aktion ist ein Paradebeispiel für die fortschreitende Radikalisierung der Kickl-FPÖ: Verschwörungstheorien und das Naheverhältnis zu bedenklichen Gruppierungen, die Umsturzfantasien haben, stehen mittlerweile ganz oben auf der Agenda“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Österreichs Polizistinnen und Polizisten stellen sich Tag für Tag in den Dienst der Sicherheit, auch unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens. Diese Aufgabe erfüllen sie stets mit höchster Professionalität und nach anerkannten Standards. Für diese herausragenden Leistungen, zum Schutz der Menschen in unserem Land, gebührt Österreichs Polizistinnen und Polizisten Dank und Anerkennung. Die Volkspartei mit Innenminister Gerhard Karner steht bedingungslos an der Seite der Exekutive und wird sich den blauen Angriffen auf sie auch in Zukunft standhaft in den Weg stellen“, so Marchetti abschließend.

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