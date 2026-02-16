SP-Ludwig ad Gaál: „Du warst eine würdige Wegbereiterin neuer Akzente”

Wien (OTS) -

Nach acht Jahren in der Wiener Stadtregierung hat Vizebürgermeisterin und Stadträtin Kathrin Gaál ihren Rücktritt aus der Politik mit Ende März 2026 bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgte heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Anschluss an die Wiener Parteigremien.***

„Kathrin Gaál war seit 2018 als Stadträtin und seit 2020 als Vizebürgermeisterin für die Bereiche Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen verantwortlich und hat in dieser Zeit maßgebliche Akzente in der Wiener Wohnbau- und Frauenpolitik gesetzt”, betonte SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. An Kathrin Gaál gewandt dankte Ludwig der scheidenden Stadträtin: „Insbesondere in einer Zeit, in der auf Bundesebene nichts von Frauenpolitik zu bemerken war, hast du in Wien viele politische Maßnahmen vorangetrieben, die, so wie das fünfte Wiener Frauenhaus, weit über unsere Stadt hinaus gewirkt und vielen Mädchen und Frauen eine neue Perspektive gegeben haben. Im Rahmen der Wiener Wohnbaupolitik hast du unsere Intention, Wohnen mit Klimaschutz zu verbinden, stetig weiterentwickelt. Auch die soziale Frage, dass sich möglichst viele Menschen eine Wohnung in allen Teilen der Stadt leisten können, ist eine Aufgabe, der wir uns seit vielen Jahrzehnten stellen. Du warst hier eine würdige Wegbereiterin neuer Akzente, beispielsweise bei der Kurzzeitvermietung oder bei der Flächenwidmung für leistbaren Wohnraum, im Rahmen derer du wesentliche Schritte gesetzt hast", hob der Wiener Bürgermeister die Errungenschaften Gaáls hervor.

„Nach all diesen Projekten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Staffelholz weiterzugeben. Man soll gehen, wann es am schönsten ist”, nahm Gaál als Stadträtin und Vizebürgermeisterin Abschied. Gaál bedankte sich beim Wiener Bürgermeister, dem gesamten Regierungsteam, den Gemeinderät:innen, den Abteilungsleiter:innen ihrer Geschäftsgruppe sowie ihrem Büro für die immer gute Zusammenarbeit: „Danke, dass ich seit 2018 Teil dieser Wiener Melange sein durfte. Danke, dass wir ein Stück des Wiener Wegs gemeinsam gegangen sind, der mitunter auch herausfordernd, aber trotzdem wunderschön und niemals einsam war. Gemeinsam haben wir in den vergangenen acht Jahren viel erreicht: vom geförderten Wohnbau, 50 Prozent Smart-Wohnungen im Neubau und dem Gemeindebau-Neu-Programm bis zu strengeren Regeln bei Altbauten, Klimaschutz und Kurzzeitvermietung. Gleichzeitig haben wir mit dem fünften Frauenhaus, der großen Frauenbefragung, der Wiener Frauenwoche sowie Initiativen für Mädchen und dem neuen Frauenzentrum wichtige Schritte für mehr Chancen und besseren Gewaltschutz gesetzt”, resümierte Gaál eine Auswahl der wichtigsten Projekte ihrer Amtszeit. „Die Legislaturperiode ist noch jung und es ist noch viel Zeit für Gestaltungsspielraum”, wandte sich Gaál an ihre Nachfolgerin Elke Hanel-Torsch. „Das Ressort Frauen und Wohnpolitik ist entscheidend für diese Stadt und für die Wienerinnen und Wiener, und ich bin überzeugt, dass du die richtige Kraft dafür sein wirst.“

Die Nachfolge als Vizebürgermeisterin tritt die derzeitige Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, Barbara Novak, an. „Ich empfinde es als große Wertschätzung, zukünftig auch als Vizebürgermeisterin der lebenswertesten Stadt der Welt tätig sein zu dürfen”, unterstrich Novak. Diese würdigte Gaáls prägende Arbeit für die Stadt und hob dabei die wichtigen Errungenschaften in puncto Frauenpolitik hervor. Gleichzeitig sprach Novak Hanel-Torsch ihre volle Unterstützung aus, um gemeinsam Seite an Seite Projekte für die Wiener:innen voranzutreiben.

Als neue Amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen folgt Elke Hanel-Torsch auf Kathrin Gaál. Hanel-Torsch ist derzeit geschäftsführende Vorsitzende der Mietervereinigung Wien und Abgeordnete zum Nationalrat. „Für mich beginnt nach 20 Jahren Mietervereinigung und knapp einem Jahr als Abgeordnete zum Nationalrat ein neuer beruflicher Lebensabschnitt, und ich bedanke mich von Herzen für das in mich gesetzte Vertrauen”, hielt Hanel-Torsch fest. „Wien ist wie keine andere Stadt bekannt für leistbares, qualitätsvolles und sicheres Wohnen. Das ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis harter Arbeit.” Genau auf diesem Fundament möchte Hanel-Torsch in ihrer neuen Funktion aufbauen: „Auch ich setze mir zum Ziel, das, was meine Vorgängerinnen und Vorgänger erreicht haben, weiter auszubauen.”

Das Nationalratsmandat von Elke Hanel-Torsch geht an Christoph Matznetter. Dessen Sitz im Bundesrat übernimmt Wolfgang Markytan.

Die Beschlüsse in den Wiener Gremien erfolgten einstimmig.

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál war seit 2018 Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen und seit 2020 Vizebürgermeisterin. Zuvor war sie Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin. Barbara Novak ist seit Juni 2025 Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales und übernimmt künftig zusätzlich die Funktion der Vizebürgermeisterin. Sie ist seit 2001 Gemeinderätin und war von 2018 bis 2025 Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. Elke Hanel-Torsch, derzeit Nationalrätin und geschäftsführende Vorsitzende der Wiener Mietervereinigung, wird neue Wohnbau- und Frauenstadträtin.

Fotos zur Pressekonferenz finden Sie unter: https://flic.kr/s/aHBqjCKvWP

(Schluss)