NEOS Wien zu Rücktritt von Gaál: „Dank für leidenschaftlichen Einsatz und vertrauensvolle und lösungsorientierte Zusammenarbeit“

Wien (OTS) -

Zum heute bekanntgegebenen Rücktritt von Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und den daraus resultierenden personellen Veränderungen äußern sich Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Klubobfrau Selma Arapović mit großem Respekt.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling: „Mit Kathrin Gaál verlässt eine Politikerin mit viel Herz die Wiener Stadtpolitik. Unsere Zusammenarbeit war immer von aufrichtiger Wertschätzung, Offenheit und großer Verlässlichkeit geprägt. Besonders bei gemeinsamen Herzensprojekten wie ‚Respekt: Gemeinsam stärker‘ war ihre Leidenschaft für Gerechtigkeit an Wiens Schulen immer spürbar. Ich danke ihr für die jahrelange, vertrauensvolle Partnerschaft und ich wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste. Barbara Novak gratuliere ich herzlich zu ihrer zusätzlichen neuen Aufgabe als Vizebürgermeisterin. Wir kennen uns seit vielen Jahren und ich schätze ihre Handschlagqualität. Ich freue mich darauf, in dieser neuen Konstellation den eingeschlagenen Weg unserer Aufschwungskoalition konsequent weiterzugehen.“



Ebenso persönliche Worte findet Klubobfrau Selma Arapović: „Ich möchte Kathrin Gaál ausdrücklich für die Leidenschaft danken, mit der sie ihr Ressort in den vergangenen Jahren geführt hat. Wir hatten ein sehr vertrauensvolles, ehrliches und wertschätzendes Miteinander. In der direkten Zusammenarbeit haben wir besonders ihren pragmatischen und lösungsorientierten Ansatz geschätzt. Trotz unterschiedlicher parteipolitischer Zugänge in Detailfragen stand für uns das große gemeinsame Ziel – Wien moderner, fairer und nachhaltiger zu machen – immer im Vordergrund. Kathrin Gaál wünsche ich für die persönliche Zukunft auch im Namen vom gesamten NEOS-Rathausklub alles Gute.“