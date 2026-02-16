Universitätsklinikum St. Pölten: Neuer Leiter der Klinischen Abteilung für Neurochirurgie

St. Pölten (OTS) -

Mit Jänner 2026 wurde Primar Dr. Christian Dorfer zum neuen Leiter der Klinischen Abteilung für Neurochirurgie bestellt. Der international renommierte Neurochirurg bringt umfassende klinische, wissenschaftliche und organisatorische Erfahrung aus der universitären Spitzenmedizin mit. „Mit der Bestellung von Primar Christian Dorfer gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit internationaler Reputation. Seine fachliche Exzellenz und langjährige Führungserfahrung stärken die neurochirurgische Versorgung auf höchstem Niveau und unterstreichen die Bedeutung des Universitätsklinikums als zukunftsorientiertes medizinisches Zentrum“, so der für Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Auch die Geschäftsführung der zuständigen Gesundheit Region Mitte GmbH gratuliert Primar Dorfer zur Neubestellung. „Mit Primar Christian Dorfer übernimmt eine national und international anerkannte Persönlichkeit die Leitung der neurochirurgischen Abteilung am Universitätsklinikum St. Pölten. Die Bestellung verfolgt das Ziel, die hohe Qualität der neurochirurgischen Versorgung nachhaltig zu sichern, das medizinische Leistungsangebot weiterzuentwickeln und die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des Hauses konsequent zu stärken. Ich wünsche ihm für die neue Funktion viel Erfolg und freue mich auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so DI Franz Laback.

Der gebürtige Kärntner absolvierte sein Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien und schloss dort auch seine Facharztausbildung für Neurochirurgie ab. 2017 habilitierte er sich im Fach Neurochirurgie, 2022 erwarb er zusätzlich einen Master of Business Administration (MBA) im Bereich Health Care Management. Seit 2013 ist er Facharzt für Neurochirurgie, seit 2023 hält er zudem das Additivfach Intensivmedizin inne. Zuletzt war er als stellvertretender Leiter der Universitätsklinik für Neurochirurgie an der Medizinischen Universität Wien tätig. Ein prägender Abschnitt seiner Laufbahn war ein einjähriger Auslandsaufenthalt am Hospital for Sick Children der University of Toronto, der ihm eine breitere Perspektive eröffnete und half, seine chirurgischen Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Sein klinischer Schwerpunkt liegt insbesondere in der Neuroonkologie und Epilepsiechirurgie im Kindes- und Erwachsenenalter sowie in modernen minimal-invasiven Operationsverfahren.

Primar Dorfer ist ein international anerkannter Wissenschaftler mit zahlreichen internationalen Forschungsprojekten. Darüber hinaus bekleidet er leitende Funktionen in zahlreichen internationalen Fachgesellschaften, unter anderem als Präsident und Mitbegründer der International Epilepsy Surgery Society. Die akademische Lehre und Nachwuchsförderung nehmen für ihn einen zentralen Stellenwert ein. Neben umfangreicher Lehrtätigkeit engagiert er sich regelmäßig in internationalen Fort- und Weiterbildungsformaten. „Mein Ziel ist es, die Neurochirurgie gemeinsam mit einem engagierten Team interdisziplinär, innovationsorientiert und konsequent patientenzentriert weiterzuentwickeln. Exzellente Chirurgie, hochwertige Ausbildung und international sichtbare Forschung sind dafür die zentralen Säulen“, so Primar Dorfer. Mit seiner Bestellung setzt das Universitätsklinikum einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Neurochirurgie auf höchstem fachlichem und wissenschaftlichem Niveau.

Weitere Informationen: NÖ Landesgesundheitsagentur, Stefanie Haslauer-Zischkin, BA, Telefon 2742 9009-10068, E-Mail [email protected], http://www.landesgesundheitsagentur.at/