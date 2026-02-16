  • 16.02.2026, 14:14:03
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FPÖ – Berger/Brucker: VBW melden Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem – FPÖ fordert volle Transparenz

Gemeinderat muss über Hintergründe und Auswirkungen der Maßnahmen informiert werden

Wien (OTS) - 

FPÖ-Wien Stadtrat Stefan Berger und FPÖ-Wien Kultursprecher LAbg. Lukas Brucker kritisieren die mediale Ankündigung der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), dass Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet werden. „Es inakzeptabel, dass ein Unternehmen im Eigentum der Stadt Wien offenbar Personalabbau vorbereitet und die politischen Entscheidungsträger, also die gewählten Mandatare des Wiener Gemeinderats, davon lediglich aus den Medien erfahren. Hier setzt ein stadteigenes Unternehmen Mitarbeiter auf die Abschussliste und die politische Kontrolle bleibt außen vor. Das ist ein untragbarer Zustand“, so Berger und Brucker.

Die FPÖ werde daher eine gemeinderätliche Anfrage einbringen, um umfassend aufzuklären:

  • Wie viele Mitarbeiter wurden beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet?
  • Welche Bereiche sind konkret betroffen?
  • Welche Einsparungsvorgaben hat die Stadt Wien den VBW gemacht?
  • Welche politischen Stellen wurden wann informiert?

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereinigten Bühnen Wien haben ein Recht auf Klarheit und Planungssicherheit. Ebenso hat die Öffentlichkeit ein Recht zu erfahren, welche Folgen der rot-pinke Sparkurs tatsächlich für die Wiener Kulturlandschaft und die Beschäftigten hat. Wir fordern vollständige Transparenz und eine umgehende Information des Gemeinderates über die tatsächlichen Hintergründe und Auswirkungen der Maßnahmen bei den Vereinigten Bühnen Wien“, so Berger und Brucker.

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