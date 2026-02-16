Multimediales ORF-Online-Package: Die neue Website zum Eurovision Song Contest ist online

Wien (OTS) -

Wer vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest? Wen schickt Europa nach Wien? Wie fiebern die Fans aus aller Welt dem Wettbewerb entgegen? Was geschieht bei den Proben in der Wiener Stadthalle? Und was bietet die Stadt Wien rund um den Eurovision Song Contest? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert ab sofort die neue Publikums-Website https://songcontest.orf.at/, die somit der zentrale digitale ESC-Hub des ORF wird.



Ein Blick hinter die Kulissen und rein ins Geschehen



Mit spannenden Storys rund um das größte TV-Unterhaltungsevent der Welt, exklusiven Interviews, Bildern und Videos, Live-Tickern während der Shows, sowie einer Social Wall mit Postings aus dem gesamten ESC-Universum bietet die Plattform einen umfassenden Blick auf das Geschehen. Die neue Website gibt Einblicke hinter die Kulissen und greift Themen auf, die Fans bewegen. Vom österreichischen Vorentscheid bis zum großen Finale am 16. Mai 2026 ist https://songcontest.orf.at/ die Hauptinformationsquelle für den Eurovision Song Contest.



Executive Producer Michael Krön: „Es war mir besonders wichtig, den Eurovision Song Contest in allen Medien zu einem Event zu machen. Mit unserer neuen Website bieten wir einen frischen, digitalen und modernen Auftritt des Eurovision Song Contest in ORF-DNA.“



Der Eurovision Song Contest auf ORF ON



ORF ON bringt den Eurovision Song Contest dorthin, wo die Fans sind: live, hautnah und jederzeit abrufbar. Alle Auftritte gibt es im Live-Stream und in Echtzeit als Catch-Up, weiters exklusive Videos in einer eigenen ON-Collection.

„Der Eurovision Song Contest ist nicht nur das größte Musikspektakel der Welt sondern in den Wochen rund um die Shows auch ein digitales Mega-Event. Unsere neue ESC-Plattform ist eine zuverlässige Anlaufstelle für alle ESC-Fans. Es freut mich, dass das Team eine moderne Plattform geschaffen hat, die alle Fans begeistern wird“, sagt Harald Kräuter, Direktor für Technik und Digitalisierung des ORF.



„Es freut uns außerordentlich, den Eurovision Song Contest bei uns in Wien mit einem modernen und leistungsstarken Internetauftritt begleiten zu dürfen“, sagt Stefan Pollach, Geschäftsführer der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG. „Unser Ziel ist es, allen Fans ein digitales Erlebnis zu bieten, das dem Event in jeder Hinsicht gerecht wird“.



Geschäftsführerin Katharina Wagenhofer betont weiters: „Der Song Contest steht für Vielfalt, Innovation und Gemeinschaft. Genau diese Werte wollen wir transportieren und so einen echten Mehrwert für alle schaffen. Auch im Teletext werden wir den Eurovision Song Contest begleiten, Fans können sich hier mittels ‚TXT meets ESC‘ auch aktiv beteiligen“.



Der Eurovision Song Contest im ORF TELETEXT – mitfiebern und mitdiskutieren



Auch heuer können Fans während der Live-Shows im ORF TELETEXT ihre Kommentare am TV-Screen mitverfolgen. Das spezielle „TXT meets ESC“-Service zum Eurovision Song Contest macht es möglich. Wie das geht? Ganz einfach Postings auf https://debatte.orf.at/ verfassen und mitdiskutieren. Die originellsten Beiträge werden on air gestellt. Darüber hinaus bietet der ORF TELETEXT laufend News über Künstler:innen und Shows – zu finden auf „ESC 2026“ (Seite 450) sowie in „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).