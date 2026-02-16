ÖVP - Figl/Mayer/Keri ad Gaal: Anerkennung zum Abschied – Klarer Blick auf offene Aufgaben

Wien (OTS) -

Anlässlich des heute angekündigten Rückzugs von Vizebürgermeisterin und Stadträtin Kathrin Gaal aus der Politik wünschen der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, Wohnbausprecher Gemeinderat Lorenz Mayer und Frauensprecherin Gemeinderätin Sabine Keri der scheidenden Stadträtin alles Gute für die Zukunft: „Kathrin Gaal hat ihre Funktion über viele Jahre mit großem persönlichen Einsatz ausgeübt. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr alles Gute.“

Gemeinderat Lorenz Mayer verweist darauf, dass das Wohnbauressort nach Gaals Abgang vor erheblichen inhaltlichen Herausforderungen steht: „Im Wiener Wohnbau gibt es zahlreiche offene Baustellen. Der Sanierungsstau im Gemeindebau ist evident, gleichzeitig steigen die Betriebskosten für die Mieterinnen und Mieter spürbar an.“ Darüber hinaus fehle es weiterhin an klaren Perspektiven für die Schaffung von Eigentum in Wien. Die neue Stadträtin werde daran zu messen sein, ob sie bereit sei, diese Themen aktiv anzugehen.

„Frauenpolitisch hinterlässt Kathrin Gaal durchaus große Fußstapfen. In diesen Fragen hatte sie stets ein offenes Ohr – auch für Anliegen aus der Opposition. Diese Gesprächsbereitschaft und Sachlichkeit sind keine Selbstverständlichkeit und verdienen Anerkennung. Wir erwarten uns dies auch von ihrer Nachfolgerin“, so Gemeinderätin Sabine Keri abschließend.