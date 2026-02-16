  • 16.02.2026, 13:48:03
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Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Danke an Kathrin Gaál für die jahrelange, gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) - 

„Mit Kathrin Gaál verlässt eine Politikerin die Wiener Stadtregierung, die wir durch besondere Herzlichkeit, Handschlagqualität und parteiübergreifender Zusammenarbeit kennen und schätzen gelernt haben. Diese Qualitäten werden uns fehlen", so Judith Pühringer und Peter Kraus, die beiden Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, anlässlich der Personalrochade in der Stadtregierung. „Wir bedanken uns bei Kathrin Gaál für ihren jahrelangen Einsatz als Vizebürgermeisterin, Frauen- und Wohnbaustadträtin. Sie war immer eine glaubwürdige Kämpferin für Frauenrechte, Gleichstellung und Gewaltschutz und hatte stets ein offenes Ohr für gute Vorschläge. Zum Beispiel war der Austausch und die Zusammenarbeit im Zuge der Bauordnungsnovelle immer von gegenseitiger Wertschätzung getragen. Nur so war es möglich, gemeinsam wichtige Verbesserungen zu erreichen“, so Pühringer und Kraus.

Von der Nachfolgerin Elke Hanel-Torsch erwartet man bei den Wiener Grünen, dass der Wohnungsmangel in Wien konsequent angegangen wird. Gaál sei nicht zuletzt auch immer wieder auf parteiinterne Widerstände gestoßen, dementsprechend gibt es viele offene Baustellen: „Wien steuert auf einen Wohnungsmangel zu, es gibt noch immer keine Leerstandsabgabe, die AirBnB-Regulierung ist zu lasch und ‚Raus aus Gas‘ verläuft nur schleppend“, so Pühringer und Kraus – und abschließend: „Das Zuhause in Wien ist für viele Wienerinnen und Wiener weiterhin zu teuer. Hier muss die SPÖ endlich in die Gänge kommen.“

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