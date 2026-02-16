FPÖ – Nepp: Rotes Postenchaos in Wien – Ludwig hat nichts mehr im Griff

Wien (OTS) -

„SPÖ-Bürgermeister Ludwig hat in Wien nichts mehr im Griff. In seinem roten Team herrscht völliges Chaos. Postenrochaden, interne Machtspiele und inhaltlicher Stillstand zeigen deutlich: Diese Wiener SPÖ ist am Ende und nicht mehr fähig, unsere Stadt verantwortungsvoll zu führen“, erklärt Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp zum Rücktritt der Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Dass mit Barbara Novak die Belastungsstadträtin zur Vizebürgermeisterin befördert wird, zeigt klar, wohin die Reise geht: „Die SPÖ verstärkt mit dem Ludwig/Novak-Gespann die unsoziale Belastungspolitik für die fleißigen Wienerinnen und Wiener. Jene österreichischen Staatsbürger, die täglich arbeiten, die Stadt am Laufen halten und sich ihr Leben immer weniger leisten können, werden von dieser Ludwig-SPÖ verraten“, so Nepp.

Während die arbeitende Bevölkerung unter steigenden Mieten, Gebühren und Lebenshaltungskosten leidet, schütten Ludwig und Novak weiterhin Milliarden an Mindestsicherung für Asylanten aus, „die keinen einzigen Tag in unser System eingezahlt haben und nicht arbeiten wollen. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller hart arbeitenden Österreicherinnen und Österreicher sowie unserer Pensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nun jeden Euro zweimal umdrehen müssen“, betont Nepp.

Scharfe Kritik übt der FPÖ-Chef auch an der designierten Wohnbaustadträtin Hanel-Torsch. „Hanel-Torsch hat sich als Chefin der Wiener Mietervereinigung nie für die Interessen der Mieter eingesetzt, sondern immer treu der SPÖ als Parteigenossin gedient. Sie hat bis jetzt die Mieter im Stich gelassen und sie wird es auch zukünftig tun.

Wien braucht dringend einen Kurswechsel hin zu einer Politik für fleißige und unschuldig in Not geratene österreichische Staatsbürger und für unsere Pensionisten. Die Wienerinnen und Wiener haben sich eine Stadtregierung verdient, die ihre Sorgen ernst nimmt und endlich wieder für Ordnung, Fairness und soziale Gerechtigkeit für die eigene Bevölkerung sorgt. Dafür steht einzig und allein die FPÖ“, bekräftigt Nepp.