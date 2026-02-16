Infineon Austria und IT:U vereinbaren strategische Kooperation

Linz (OTS) -

Infineon Austria und IT:U starten interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung und Ausbildung

Fokus auf projektbasiertes Lernen in Kleingruppen als innovatives Lehrmodell

Gemeinsamer Laboraufbau zu den Themen „Smart Electronics“, „Digitales Prototyping“ und „Space Technologies“

Linz, 16. Feber 2026 – Ziel der Partnerschaft ist es, Studierende mit verschiedenen digitalen Technologien in konkreten Lernprojekten vertraut zu machen und über Fachgrenzen hinweg mit Expert:innen aus Wirtschaft & Industrie zu vernetzen und auszubilden. Dazu werden Infineon und die IT:U gemeinsam spezialisierte Labore direkt am Infineon Standort Linz einrichten. Die offizielle Eröffnung wird im Spätsommer 2026 erfolgen und Platz für bis zu 60 Studierende bieten. Die Kooperationsvereinbarung wurde von Infineon Austria Vorstandsvorsitzender Sabine Herlitschka und Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der Interdisciplinary Transformation University (IT:U) unterzeichnet.

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria: „Fortschritt entsteht oft dort, wo digitale Technologien auf interdisziplinäres Lernen treffen. Gerade für Fragen im Klima-, Energie- oder Life Science-Bereich braucht es diesen Ansatz, kombiniert mit echtem ‘Hands-on-Methoden‘. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit einer Vielzahl von Bildungsorganisationen zusammen. Unser Antrieb dabei ist immer derselbe: Innovation in die Bildung zu bringen und Lernen so zu gestalten, dass es Menschen befähigt, Technologien wirklich zu verstehen und anzuwenden. Es bestärkt den 70-20-10-Ansatz, indem 70 Prozent des Lernens durch praktische Erfahrungen, 20 Prozent durch Interaktion und 10 Prozent durch formales Lernen geschehen. Die Zusammenarbeit mit der ITU ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. An unserem Infineon-Standort in Linz schaffen wir Raum für modernes Lernen und Forschen. Als globales Halbleiterunternehmen bringen wir Know-how und unsere Schlüsseltechnologien ein und profitieren gleichzeitig von neuen Perspektiven. Es ein wichtiges Signal für den Hightech-Standort und für umfassend ausgebildete Fachkräfte.“

Stefanie Lindstaedt, IT:U Gründungspräsidentin: „An der IT:U stellen wir uns mit interdisziplinären Ansätzen in Forschung und Lehre den drängenden Herausforderungen unserer Zeit. Dafür brauchen wir Menschen, die über die Grenzen ihrer Disziplin hinausblicken und zwischen Domänen übersetzen. Im Masterprogramm Interdisciplinary Computing verbinden wir digitale Technologien mit Fachrichtungen wie Umwelttechnik, Medizin, Psychologie und Elektronik – in einem Lernmodell, das auf Teamarbeit, Eigenverantwortung und Design Thinking setzt. Studierende erwerben damit genau jene Kompetenzen, die es braucht, um die digitale Transformation aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns sehr, mit Infineon einen Partner gewonnen zu haben, der langfristig und auf vielen Ebenen mit uns zusammenarbeitet. Diese Partnerschaft schafft konkrete Projekte, eröffnet attraktive Berufsfelder und bildet unsere Studierenden zu echten Zukunftsgestalter:innen aus.“

Thomas Bründl, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich ergänzt: „Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) führt zu einer umfassenden Transformation der Industrie und des Standortes Oberösterreich. Die IV Oberösterreich hat aus diesem Grund eine Exzellenzstrategie KI ausgearbeitet. Die enge Zusammenarbeit der Betriebe mit den Hochschulen ist in diesem Zusammenhang von enormer Bedeutung, um gemeinsam an aktuellen industrierelevanten Entwicklungen zu forschen. Die Kooperation von Infineon mit der IT:U ist sehr zu begrüßen, zusätzlich wird der Infineon Standort Linz weiter gestärkt.“

Drei Speziallabore als IT:U „LearnLabs“ bei Infineon

Das projektbasierte Lernen und die gemeinschaftliche, interdisziplinäre Forschung und Entwicklung nahe an konkreten Anwendungen stehen im Mittelpunkt. Die „LearnLabs“ schaffen ein ideales Umfeld, damit Studierende in fachübergreifenden Kleingruppen mit neuesten Technologien arbeiten und intelligente Systeme verstehen, entwerfen und umsetzen. Dieser moderne Ansatz wird in den gemeinsamen Forschungsräumen von Infineon in der Donaufeldstraße in Linz umgesetzt. Die notwendige Basis und Ausstattung dafür gibt es in drei spezialisierten Laboren: dem „Smart Electronics Lab“, dem „Digital Prototyping Lab“ und dem „Space Technology Lab“. Durch modernste Technologien und Montagestationen können erste Prototypen erstellt und getestet werden. Im „Smart Electronics Lab“ kommen Hard- und -Software-Komponenten von Infineon wie etwa das PSOC Edge AI Evaluation Kit zum Einsatz, mit der die Studierenden eigene KI-Modelle erstellen und in erste Prototypen integrieren können. Im „Digital Prototyping Lab“ gibt es dazu digitale Fertigungsmethoden wie etwa 3D-Druck-Anlagen. Im „Space Technology Lab“ stehen die Satellitenforschung, Technologien zur Quantenverschlüsselung als auch die Robotertechnik für den Einsatz im Weltall im Fokus. Die drei Labore stehen den Studierenden im Masterstudium im Bereich „Interdisciplinary Computing“ im Spätsommer 2026 zur Verfügung.

Innovationsinkubator mit Mehrwert

Dieser innovationsnahe, interdisziplinäre Ansatz der Hochschullehre sowie der Zugang zu neuesten Halbleitersystemen, in der digitale Technologien im Kleingruppensetting erprobt werden, sind ein Mehrwert für das Lernen, Lehren und die Förderung von Zukunftsskills. Die Studierenden erwerben nicht nur technologische Kompetenz, sondern auch Fähigkeiten reale Problemstellungen fachübergreifend zu bearbeiten, Projekte zu managen, zu kommunizieren und als Team zielorientiert zu agieren. Die Kooperation ist damit ein weiterer Beitrag für einen attraktiven Bildungs- und Wirtschaftsstandort und schafft zukunftsweisende Berufsbilder.

Kontakt und Rückfragen IT:U:

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Tel.: +43 676 851 307 237, [email protected]

Interdisciplinary Transformation University (IT:U), Teamlead PR and Social Media

IT:U Research Campus, Freistädter Straße 400, 4040 Linz, Austria

Kontakt und Rückfragen Infineon Austria:

Birgit Rader-Brunner

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