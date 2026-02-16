7. Kunstmesse Art at the Park im Park Hyatt Vienna

Wien (OTS) -

Vom 19. - 22. Februar 2026 ist das Park Hyatt Vienna Gastgeber für beeindruckende Kunst, die bei der "Art at the Park“, der ersten Kunstmesse im heurigen Jahr, zu sehen ist.

Nach sechs erfolgreichen Messen im Park Hyatt bieten nun 15 renommierte KunsthändlerInnen und GaleristInnen Kunstwerke aus vielen Epochen wie Jugendstil, Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst zum Verkauf an.

Zu den Ausstellern zählen Galerie bei der Albertina Zetter, Galerie Sylvia Kovacek, Reinisch Contemporary, Galerie Susanne Bauer, Galerie Bel Etage, Galerie Johannes Faber, Kunsthandel Freller, Kunsthandel Hieke, Kunsthandel Runge, Schütz Art Society, Kunsthaus Wiesinger, Galerie L.art, Galerie Maier u.a.

Gezeigt werden Werke von Alfons Walde, Markus Prachensky, Eduard Angeli, Herbert Brandl, Gunter Damisch, Enrique Fuentes, Gustav Klimt, Egon Schiele, Friedensreich Hundertwasser, Christian Ludwig Attersee, Arnulf Rainer, Arik Brauer, Hermann Nitsch und viele mehr. Ergänzt wird das reiche Angebot mit kostbaren Kunst- und Glasobjekten und Möbeln der Wiener Werkstätte und des Wiener Jugendstils.

Umgeben von Wiens feinsten Geschäften und exquisiter Spitzengastronomie können SammlerInnen Top-Kunst sehen, erleben und natürlich erwerben. Die Räumlichkeiten befinden sich in der Bel Etage des Hotels: Die Board Rooms, der Grand Salon, die Golden Lounge und die Foyers werden zur Ausstellungsfläche der Kunstmesse.

Zudem bietet das Park Hyatt zahlreiche Möglichkeiten im Restaurant oder Café über das Gesehene zu reflektieren und so den Messebesuch ausklingen zu lassen.

Die art-port GmbH veranstaltet seit 18 Jahren Kunstmessen und zahlreiche Kunstprojekte, darunter die bekannten Messeformate Art Austria und die Vienna Highlights.

Info:

Art at the Park, 19. - 22. Februar 2026

Am Hof 2, 1010 Wien

www.parkvienna.com

Öffnungszeiten:

Donnerstag 19.2. 15-21 Uhr (nur mit VIP-Einladung!)

Freitag, 20.2. und Samstag, 21.2.2026 11-19 Uhr

Sonntag, 22.2.2026 11-18 Uhr

Tagesticket regulär Ꞓ 15 / ermäßigt Ꞓ 12

Ermäßigungen: SchülerInnen, StudentInnen, SeniorInnen ab 65 J., Menschen mit besonderen Bedürfnissen, PräsenzdienerInnen.