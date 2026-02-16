Paukenschlag im ÖJC – Vorstand wird bereinigt

Wien (OTS) -

Nach zahlreichen Medienberichten und massiven Imageproblemen durch zwei Mitglieder des Vorstandes im Österreichischen Journalisten Club hat die Generalversammlung am Freitag, den 13.2.2026 eine Entscheidung getroffen, um die Reputation des Vereins wieder herzustellen und geregeltes Arbeiten wieder zu ermöglichen: Dr. Dieter Reinisch wurde aus dem Vorstand abgewählt, Vizepräsident John Herzog aus dem Verein ausgeschlossen.

Unter Beiziehung von Security Kontrollen haben 87 Personen (rund 4% der Mitglieder des ÖJC) an der außerordentlichen Generalversammlung des ÖJC teilgenommen, davon hatten zu diesem Zeitpunkt 69 ihre Mitgliederpflichten (Nachweis der journalistischen Tätigkeit und bezahlter Mitgliedsbeitrag 2026) erfüllt und waren damit stimmberechtigt.

Im Falle der Abwahl von Dr. Dieter Reinisch aus dem Vorstand des ÖJC wegen Beschädigung des Vereinsinteresses durch seine berufliche Tätigkeit für totalitäre Regime wie den iranischen TV-Sender „Press TV“, stimmte die einfache Mehrheit der Mitglieder für seine Abwahl aus dem Vorstand. Damit schied Dr. Reinisch mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus, bleibt aber weiterhin Mitglied im ÖJC. Denn es obliegt dem ÖJC nicht, die journalistische Arbeit seiner Mitglieder inhaltlich zu bewerten. Vorstandsmitglieder müssen allerdings die Vereinsstatuten gemäß §2/2 einhalten: „Der Verein orientiert sich an den Idealen einer demokratischen Gesellschaft mit deren journalistischen Zielen. Er setzt sich für Grund- und Freiheitsrechte sowie die Pressefreiheit und die Wahrung des Redaktionsgeheimnisses ein.“

Bei der Berufung gegen den Entscheid des Schiedsgerichtes, dass den vom Vorstand des ÖJC am 18.11.2025 beschlossenen Ausschluss von Vizepräsident John Herzog aus dem Verein abgelehnt hatte, gab die außerordentliche Generalversammlung nach heftigen Debatten über den durch John Herzog vermehrten chinesischen Einfluss im ÖJC und seine zunehmend am Vorstand vorbei durchgeführten Aktivitäten, dieser Berufung mit einfacher Stimmenmehrheit Recht. Damit wurde der Ausschluss von John Herzog vom 18.11.2025 bestätigt, er ist damit ab sofort kein Mitglied im ÖJC mehr.

Um in Zukunft das Arbeiten im Vorstand zu erleichtern und nicht klar geregelte Vorgangsweisen zu präzisieren, wurde die Statutenänderung mit einer deutlichen Zweidrittelmehrheit angenommen. Damit können nun auch verdiente Mitglieder, die seit Jahren im ÖJC sind, aber nicht mehr journalistisch tätig sind, als Seniorenmitglieder mit vollem Stimmrecht, allerdings ohne Presseausweis, sondern mit einem neuen Mitgliederausweis im Verein geführt werden.

Der Vorstand des ÖJC setzt sich nun wie folgt zusammen: Mag. Christian Stöger (Präsident), Johannes Hoppe (Schriftführer), Sylvia Bachschwell (Finanzreferentin), Mag. Dr. Gabriele Maria Straka (Unternehmenssprecherin), Sabine Mack (Social Media-Beauftragte).