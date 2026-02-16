Industriellenvereinigung: Journalismuspreis der Industrie startet zum 3. Mal – Einreichungen ab sofort möglich

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) eröffnet die Einreichphase für den dritten Journalismuspreis der Industrie. Ausgezeichnet werden Beiträge, die wirtschaftliche Fragen sachlich, faktenbasiert und qualitativ hochwertig aufbereiten, Entwicklungen nachvollziehbar erklären und mit journalistischer Sorgfalt einordnen, unabhängig davon, ob sie als ausführliche Analyse, pointierter Kommentar, Interview oder multimedialer Beitrag erscheinen. Als sichtbares Zeichen der Auszeichnung steht die „Eule“: Sie steht für Genauigkeit, Aufmerksamkeit und kritischen Blick, all das sind Qualitäten, die gerade im Rahmen einer sorgfältigen Wirtschaftsberichterstattung entscheidend sind.

Ein besonderer Fokus liegt auch 2026 auf dem „Milan Frühbauer-Preis“. In dieser Sonderkategorie wird die Wirtschaftsjournalistin oder der Wirtschaftsjournalist des Jahres geehrt. Milan Frühbauer war über viele Jahre Kommunikationschef der IV und Chefredakteur der industrie, er prägte damit die Kommunikation der Industriellenvereinigung nachhaltig. Darüber hinaus war er ua. als PRVA-Präsident auch interessenpolitisch tätig. „Wir widmen diesen Preis Milan Frühbauer, weil er für klare Sprache, journalistische Sorgfalt und einen besonderen Blick für wirtschaftliche Zusammenhänge stand und damit vielen als Orientierung gedient hat“, sagt Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär.

Kategorien

Eingereicht werden kann in folgenden Kategorien:

Print & Online

Bewegtbild, Radio & Podcast

Interview

Kurzbeitrag & Kommentar

Newcomer

Milan Frühbauer-Preis

Teilnahmeberechtigt sind Arbeiten, die im Jahr 2025 in einem österreichischen Medium veröffentlicht wurden oder einen klaren Bezug zu Österreich haben. Einreichungen sind sowohl durch Journalistinnen und Journalisten selbst als auch durch Nominierungen möglich. Die Kategorie „Newcomer“ richtet sich an Talente unter 30 Jahren.

Jury

Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Medien:

Monika Köppl-Turyna, Direktorin von EcoAustria

Meret Baumann, NZZ-Korrespondentin für Österreich und Ostmitteleuropa und Präsidentin der Auslandspresse in Wien

Hannelore Veit, ehem. TV-Journalistin mit mehr als 30 Jahren ORF-Erfahrung

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung

Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung

Dominik Futschik, IV-Bereichsleiter Strategie & Kommunikation

Eingereicht werden kann von 16. Februar bis 13. März 2026. Die Preisverleihung findet am 7. April 2026 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Haus der Industrie in Wien statt.

Alle Details zu Teilnahmebedingungen und Einreichung finden Sie unter journalismuspreis.at.