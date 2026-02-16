Einladung zur Pressekonferenz „Bilanz zur Ballsaison 2025/26“
Die Wiener Ballsaison 2025/26 geht zu Ende und sie war, das lässt sich schon sagen – sehr erfolgreich. Wie erfolgreich genau, aus welchen Teilen der Welt die Ballbesucher anreisten, und wie sich die Internationalität der Bälle entwickelt, ist Thema der Pressekonferenz am Mittwoch in der Tanzschule Elmayer.
Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:
- Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien
- Thomas Schäfer-Elmayer, Geschäftsführer der Tanzschule Willy Elmayer-Vestenbrugg
Wann:
Mittwoch, 18. Februar, 13 Uhr
Wo:
Tanzschule Elmayer
Bräunerstraße 13
1010 Wien
Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Wien
Mag. (FH) Stephan Fuchs
Telefon: 01/54150-1465
E-Mail: [email protected]
