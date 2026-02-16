  • 16.02.2026, 11:59:33
  • /
  • OTS0069

Stellungnahme der Gleichbehandlungsanwaltschaft zu Pressekonferenz „Nein zum Kopftuchverbot“

Wien (OTS) - 

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist eine unabhängige Beratungseinrichtung, die den gesetzlichen Auftrag hat, Personen vor Diskriminierung zu schützen. Auf Einladung von Organisationen der Zivilgesellschaft nahm die Gleichbehandlungsanwaltschaft an der Pressekonferenz am 6. Februar 2026 teil. Ziel war es, über das Diskriminierungspotenzial des geplanten Kopftuchverbots aufzuklären. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft weist den Vorwurf entschieden zurück mit Organisationen zu kooperieren, die als antisemitisch eingestuft werden.

Wichtig ist festzuhalten: Die Gleichbehandlungsanwaltschaft setzt bei der Bekämpfung von Diskriminierung auf die Zusammenarbeit mit Organisationen, die Personen mit Diskriminierungserfahrungen unterstützen. Diese Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ist essenziell, um den Zugang zum Recht für Betroffene zu verbessern, beziehungsweise überhaupt erst zu schaffen. Dies reicht von Kooperationen rund um die Themen sexuelle Belästigung, Altersdiskriminierung, Queerfeindlichkeit bis hin zu Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus.

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft betont: Keine der Personen beziehungsweise Organisationen, die im Rahmen der Pressekonferenz inhaltlich gesprochen haben, werden vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) als antisemitisch eingestuft. Die Expert:innen-Beiträge umfassten neben dem Statement von Sandra Konstatzky die Perspektiven einer Lehrerin, eines Rechtsanwalts, der Rechtsberatung der Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus sowie einer Vertreterin des Muslim Women Network. Mit anderen Personen, die sich auch im Raum der Pressekonferenz aufgehalten haben, besteht keine Zusammenarbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft.

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft steht an der Seite jeder Person, die von Diskriminierung betroffen ist. Durch die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft kann die GAW hier eine relevante Brücke zur Politik schlagen.

Rückfragen & Kontakt

Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich
Leopold-Moses-Gasse 4/1/2, 1020 Wien
Sandra Konstatzky (Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft)
+43 1 532 02 44
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich

Rückfragen & Kontakt

Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich
Leopold-Moses-Gasse 4/1/2, 1020 Wien
Sandra Konstatzky (Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft)
+43 1 532 02 44
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright