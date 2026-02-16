Schneematsch und Schneefahrbahnen in weiten Teilen Niederösterreichs

St. Pölten (OTS) -

Heute, Montag, muss in Niederösterreich überwiegend mit matschigen Fahrbahnen gerechnet werden, in den höheren Lagen des Landes überwiegen gestreute Schneefahrbahnen. Im Raum Gutenstein kommt es abschnittsweise zu Reifglätte, im Wienerwald muss mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel, der B 36 zwischen Persenbeug und der L 7278, der B 71 über den Zellerrain sowie der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh von -9 Grad Celsius, die in Pöggstall und Ottenschlag gemessen wurden, bis -2 Grad Celsius in Gloggnitz, Blindenmarkt, Krems und Persenbeug. In ganz Niederösterreich muss mit Schneefällen bis in die Niederungen gerechnet werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail [email protected]