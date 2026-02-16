- 16.02.2026, 11:20:33
- /
- OTS0058
LOGISTIK express: Ihr Wettbewerbsvorsprung in der Logistik – mit unserem exklusiven Presseservice
Nutzen Sie die Chance aktiv mitzuwirken und seien Sie live dabei beim 11. eCommerce Logistik-Day in Wien am 21. September!
Nicht jedes Unternehmen setzt auf redaktionelle Medienarbeit – doch eines ist sicher: Je bekannter Ihr Unternehmen, desto mehr potenzielle Kunden gewinnen Sie! Lernen Sie jetzt unsere Leistungen und Services kennen.
Mit unserem exklusiven Presseservice sichern Sie sich Ihren Informations- und Wettbewerbsvorsprung. Beachten Sie den Redaktionszeitraum für die eMagazine von LOGISTIK express – Ihre Gelegenheit, aktiv mitzuwirken.
Seien Sie am 21. September in Wien live dabei beim 11. eCommerce Logistik-Day! Diskutieren Sie mit uns über aktuelle Trends, Märkte und innovative Logistiklösungen.
Senden Sie uns Ihre Beiträge und Themenvorschläge – gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Logistik mit spannenden Geschichten und vielfältigen Perspektiven. Wir freuen uns auf Ihre Impulse!
eCommerce Logistik-Day 2026
Mit dem eCommerce Logistik-Day schaffen wir eine exklusive Plattform für die Branche, um über aktuelle Trends, Märkte und innovative Logistiklösungen zu diskutieren. In einer Zeit, in der schnelle und kosteneffiziente Bestellabwicklung entscheidend ist, müssen Unternehmen flexibel bleiben, um im wachsenden Wettbewerb zu bestehen. Seien Sie dabei und gestalten Sie die Zukunft der Logistik mit!
Datum: 21.09.2026, 13:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: myhive twelve conference center
Hertha-Firnberg-Straße 8
1100 Wien
Österreich
URL: https://www.logistik-express.com/ecommerce-logistik-day/
Rückfragen & Kontakt
LOGISTIK express / MJR MEDIA
Markus Jaklitsch
Telefon: +43 (0)676 7035206
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.logistik-express.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LOV