LOGISTIK express: Ihr Wettbewerbsvorsprung in der Logistik – mit unserem exklusiven Presseservice

Perchtoldsdorf (OTS) -

Nicht jedes Unternehmen setzt auf redaktionelle Medienarbeit – doch eines ist sicher: Je bekannter Ihr Unternehmen, desto mehr potenzielle Kunden gewinnen Sie! Lernen Sie jetzt unsere Leistungen und Services kennen.

Mit unserem exklusiven Presseservice sichern Sie sich Ihren Informations- und Wettbewerbsvorsprung. Beachten Sie den Redaktionszeitraum für die eMagazine von LOGISTIK express – Ihre Gelegenheit, aktiv mitzuwirken.

Seien Sie am 21. September in Wien live dabei beim 11. eCommerce Logistik-Day! Diskutieren Sie mit uns über aktuelle Trends, Märkte und innovative Logistiklösungen.

Senden Sie uns Ihre Beiträge und Themenvorschläge – gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Logistik mit spannenden Geschichten und vielfältigen Perspektiven. Wir freuen uns auf Ihre Impulse!

eCommerce Logistik-Day 2026

Mit dem eCommerce Logistik-Day schaffen wir eine exklusive Plattform für die Branche, um über aktuelle Trends, Märkte und innovative Logistiklösungen zu diskutieren. In einer Zeit, in der schnelle und kosteneffiziente Bestellabwicklung entscheidend ist, müssen Unternehmen flexibel bleiben, um im wachsenden Wettbewerb zu bestehen. Seien Sie dabei und gestalten Sie die Zukunft der Logistik mit!

Datum: 21.09.2026, 13:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: myhive twelve conference center

Hertha-Firnberg-Straße 8

1100 Wien

Österreich

URL: https://www.logistik-express.com/ecommerce-logistik-day/