  • 16.02.2026, 11:03:33
  • /
  • OTS0055

Erinnerung: Kultur-Empfang der Grünen Wien: „Kultur unter Druck“ am 19. Februar 2026 im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - 

Die Grünen Wien laden zum jährlichen Kultur-Empfang 2026. Unter dem Motto „Kultur unter Druck: Strategien der Selbstbehauptung in Zeiten des Rechtsrucks“ diskutieren internationale und nationale Expert:innen im Rathaus über Aufführungsverbote, Zensur und demokratische Kulturarbeit.

Zeit: Donnerstag, 19. Februar 2026, 16:00 bis ca 21:00 Uhr
Ort: Wappensaal des Wiener Rathauses, 1010 Wien

Programm:

Eröffnung: Ursula Berner, Landtagsabgeordnete und Kultursprecherin der Grünen Wien
Begrüßung: Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien

Keynotes mit Fallbeispielen aus Ungarn und der Steiermark:
+ Magdalena Marsovszky zu Veränderungen in der Kulturpolitik unter Viktor Orbán
+ Heidrun Primas über Veränderungen in der steirischen Kulturlandschaft unter Blau-Schwarz

Pause

Podiumsdiskussion: Strategien zum Erhalt demokratischer Kulturräume

Welche Rahmenbedingungen muss Kulturpolitik schaffen, um eine zeitgemäße liberale Kulturlandschaft zu begünstigen? Wie garantieren wir Kunstfreiheit? Es diskutieren:·

+ Michal Hvorecký, slowakischer Schriftsteller und Journalist
+ Kian Kaiser alias der Kuseng, Kabarettist
+ Magdalena Marsovszky, Sozialwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin, Kulturwissenschaftlerin und Expertin für ungar. Kulturpolitik
+ Heidrun Primas, Kulturredakteurin, freie Beraterin (Land Steiermark) und Sprecherin des Kulturbeirates der Stadt Graz
+ Tanja Prušnik, Präsidentin des Künstlerhauses, bildende Künstlerin, Kuratorin und Architektin
+ Christoph Thun-Hohenstein, Jurist, Diplomat, Kulturmanager und Ex-Kulturbeauftragter im Außenministerium

Moderation: Vanessa Spanbauer, Zeithistorikerin, Journalistin, Kuratorin

Wir freuen uns auf Ihr Kommen - Anmeldungen bitte unter https://mailchi.mp/gruene/kultur-unter-druck.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Rathaus

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright