- 16.02.2026, 11:03:33
- /
- OTS0055
Erinnerung: Kultur-Empfang der Grünen Wien: „Kultur unter Druck“ am 19. Februar 2026 im Wiener Rathaus
Die Grünen Wien laden zum jährlichen Kultur-Empfang 2026. Unter dem Motto „Kultur unter Druck: Strategien der Selbstbehauptung in Zeiten des Rechtsrucks“ diskutieren internationale und nationale Expert:innen im Rathaus über Aufführungsverbote, Zensur und demokratische Kulturarbeit.
Zeit: Donnerstag, 19. Februar 2026, 16:00 bis ca 21:00 Uhr
Ort: Wappensaal des Wiener Rathauses, 1010 Wien
Programm:
Eröffnung: Ursula Berner, Landtagsabgeordnete und Kultursprecherin der Grünen Wien
Begrüßung: Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien
Keynotes mit Fallbeispielen aus Ungarn und der Steiermark:
+ Magdalena Marsovszky zu Veränderungen in der Kulturpolitik unter Viktor Orbán
+ Heidrun Primas über Veränderungen in der steirischen Kulturlandschaft unter Blau-Schwarz
Pause
Podiumsdiskussion: Strategien zum Erhalt demokratischer Kulturräume
Welche Rahmenbedingungen muss Kulturpolitik schaffen, um eine zeitgemäße liberale Kulturlandschaft zu begünstigen? Wie garantieren wir Kunstfreiheit? Es diskutieren:·
+ Michal Hvorecký, slowakischer Schriftsteller und Journalist
+ Kian Kaiser alias der Kuseng, Kabarettist
+ Magdalena Marsovszky, Sozialwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin, Kulturwissenschaftlerin und Expertin für ungar. Kulturpolitik
+ Heidrun Primas, Kulturredakteurin, freie Beraterin (Land Steiermark) und Sprecherin des Kulturbeirates der Stadt Graz
+ Tanja Prušnik, Präsidentin des Künstlerhauses, bildende Künstlerin, Kuratorin und Architektin
+ Christoph Thun-Hohenstein, Jurist, Diplomat, Kulturmanager und Ex-Kulturbeauftragter im Außenministerium
Moderation: Vanessa Spanbauer, Zeithistorikerin, Journalistin, Kuratorin
Wir freuen uns auf Ihr Kommen - Anmeldungen bitte unter https://mailchi.mp/gruene/kultur-unter-druck.
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR