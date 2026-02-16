Erinnerung: Kultur-Empfang der Grünen Wien: „Kultur unter Druck“ am 19. Februar 2026 im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Die Grünen Wien laden zum jährlichen Kultur-Empfang 2026. Unter dem Motto „Kultur unter Druck: Strategien der Selbstbehauptung in Zeiten des Rechtsrucks“ diskutieren internationale und nationale Expert:innen im Rathaus über Aufführungsverbote, Zensur und demokratische Kulturarbeit.

Zeit: Donnerstag, 19. Februar 2026, 16:00 bis ca 21:00 Uhr

Ort: Wappensaal des Wiener Rathauses, 1010 Wien

Programm:

Eröffnung: Ursula Berner, Landtagsabgeordnete und Kultursprecherin der Grünen Wien

Begrüßung: Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien

Keynotes mit Fallbeispielen aus Ungarn und der Steiermark:

+ Magdalena Marsovszky zu Veränderungen in der Kulturpolitik unter Viktor Orbán

+ Heidrun Primas über Veränderungen in der steirischen Kulturlandschaft unter Blau-Schwarz

Pause

Podiumsdiskussion: Strategien zum Erhalt demokratischer Kulturräume

Welche Rahmenbedingungen muss Kulturpolitik schaffen, um eine zeitgemäße liberale Kulturlandschaft zu begünstigen? Wie garantieren wir Kunstfreiheit? Es diskutieren:·

+ Michal Hvorecký, slowakischer Schriftsteller und Journalist

+ Kian Kaiser alias der Kuseng, Kabarettist

+ Magdalena Marsovszky, Sozialwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin, Kulturwissenschaftlerin und Expertin für ungar. Kulturpolitik

+ Heidrun Primas, Kulturredakteurin, freie Beraterin (Land Steiermark) und Sprecherin des Kulturbeirates der Stadt Graz

+ Tanja Prušnik, Präsidentin des Künstlerhauses, bildende Künstlerin, Kuratorin und Architektin

+ Christoph Thun-Hohenstein, Jurist, Diplomat, Kulturmanager und Ex-Kulturbeauftragter im Außenministerium

Moderation: Vanessa Spanbauer, Zeithistorikerin, Journalistin, Kuratorin

Wir freuen uns auf Ihr Kommen - Anmeldungen bitte unter https://mailchi.mp/gruene/kultur-unter-druck.