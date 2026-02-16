Terminaviso: KOO.BAU Event am 24.03.26 in Wien, 09:00 – 17:00

Wien (OTS) -

KOOperation leben - die Zukunft am Bau gemeinsam gestalten. Die KOO.BAU veranstaltet am 24. März 2026 bei DELTA (als Host der Veranstaltung) im dritten Wiener Gemeindebezirk ein Praxis-Event mit der Vorstellung der KOO.BAU, drei Best Practice Projekten aus dem DACH-Raum und Workshops zur Entwicklung umsetzungsrelevanter Inhalte - “Integrieren ins eigene Tun”.

Die Teilnehmer:innen erwartet ein Tag voller Impulse, Praxisberichte, Best-Practice-Vorträge und moderierter Gruppenarbeit rund um zukunftsorientierte, kooperative Projektabwicklung. Zur Anmeldung

Über die KOO.BAU

KOO.BAU versteht sich als Community, die Expert:innen aus allen Bereichen der Bauwelt verbindet mit einer Vision: mehr Miteinander in Bauprojekten, in Organisationen und über Projektgrenzen hinweg. https://koo-bau.com/

KOO.BAU Event rund um kooperative Projektabwicklung

KOO.BAU Praxisevent 2026 📅 Datum: 24. März 2026 🕰️ Uhrzeit: 9:00 – 17:00 Uhr 📍 Ort: DELTA AG Wien, Haidingergasse 2, A–1030 Wien Agenda: Eröffnung mit Begrüßung und Vorstellung der KOO.BAU Vormittag: Vorstellung von 3 Best Practice Projekten aus dem DACH-Raum / Nachmittag: Workshops – Entwicklung umsetzungsrelevanter Inhalte / Abschluss im Plenum / Verdichtung von Kern-Thesen Verabschiedung & Networking

URL: https://eveeno.com/866536482