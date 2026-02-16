  • 16.02.2026, 10:40:03
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AVISO: Pressekonferenz der SPÖ Wien zu wichtigen Beschlüssen der Wiener Parteigremien

Montag, 16. Februar 2026 13.00 Uhr, Sitzungszimmer des Wiener SPÖ-Rathausklubs

Wien (OTS) - 

Die SPÖ Wien lädt heute, 16. Februar 2026 um 13.00 Uhr, zu einer Pressekonferenz mit SPÖ Wien-Landesparteivorsitzendem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der im Anschluss an die Sitzungen der Wiener Gremien wichtige Beschlüsse bekanntgibt.

Datum: 16. Februar 2026

Start: 13.00 Uhr

Ort: Sitzungszimmer des Wiener SPÖ-Rathausklubs, Rathaus, Stiege 7, 2. Stock, Tür 420

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter [email protected] gebeten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Wien Kommunikation
Telefon: 01/534 27 221
Website: http://www.spoe.wien

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