AVISO: Pressekonferenz der SPÖ Wien zu wichtigen Beschlüssen der Wiener Parteigremien

Wien (OTS) -

Die SPÖ Wien lädt heute, 16. Februar 2026 um 13.00 Uhr, zu einer Pressekonferenz mit SPÖ Wien-Landesparteivorsitzendem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der im Anschluss an die Sitzungen der Wiener Gremien wichtige Beschlüsse bekanntgibt.

Datum: 16. Februar 2026

Start: 13.00 Uhr

Ort: Sitzungszimmer des Wiener SPÖ-Rathausklubs, Rathaus, Stiege 7, 2. Stock, Tür 420

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter [email protected] gebeten. (Schluss)