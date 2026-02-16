- 16.02.2026, 10:40:03
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AVISO: Pressekonferenz der SPÖ Wien zu wichtigen Beschlüssen der Wiener Parteigremien
Montag, 16. Februar 2026 13.00 Uhr, Sitzungszimmer des Wiener SPÖ-Rathausklubs
Die SPÖ Wien lädt heute, 16. Februar 2026 um 13.00 Uhr, zu einer Pressekonferenz mit SPÖ Wien-Landesparteivorsitzendem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der im Anschluss an die Sitzungen der Wiener Gremien wichtige Beschlüsse bekanntgibt.
Datum: 16. Februar 2026
Start: 13.00 Uhr
Ort: Sitzungszimmer des Wiener SPÖ-Rathausklubs, Rathaus, Stiege 7, 2. Stock, Tür 420
Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen.
Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter [email protected] gebeten. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
SPÖ Wien Kommunikation
Telefon: 01/534 27 221
Website: http://www.spoe.wien
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