Mavie erweitert betriebliche Gesundheitsdienstleistungen um Arbeitsmedizin

Wien (OTS) -

Das Arbeitsmedizinische Zentrum Meditrina (AMZ) ist ein führender Anbieter im Bereich Arbeitsmedizin und Betriebliches Gesundheitsmanagement in Österreich. Von den Standorten Wien und Kapfenberg aus betreut das AMZ Unternehmen in ganz Österreich mit einem Leistungsangebot, das Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie, Gesundheitsförderung sowie Wiedereingliederungsmanagement umfasst. Alle rund 40 Mitarbeitenden des AMZ wurden von Mavie Med übernommen und das Zentrum wird in gewohnter Qualität weitergeführt.

„ Arbeitsmedizin setzt dort an, wo gesundheitliche Probleme entstehen können. Sie ist Teil der Prävention und damit Basis für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Die abgeschlossene Erweiterung ist ein wichtiger Schritt, um eine qualitativ hochwertige arbeitsmedizinische Versorgung nachhaltig sicherzustellen “, sagt Martin Fuchs, CEO von Mavie Med.

Betriebliche Gesundheit: umfassendes Angebot für Unternehmenskunden

Mit den Leistungen des AMZ wird auch das gemeinsame Corporate Health Angebot von Mavie Med und dem führenden betrieblichen Gesundheitsdienstleister Mavie Work weiter gestärkt. Für Unternehmenskunden entsteht dadurch ein noch umfangreicheres Gesundheitsangebot, mit dem sie ihre Mitarbeitenden unterstützen können – von gesetzlich erforderlichen bis hin zu freiwilligen Leistungen. Dazu gehört neben einem niedrigschwelligen Employee Assistance Programm (EAP), Diagnostik und Präventionsprogrammen künftig auch Zugang zu Arbeitsmedizin direkt aus einer Hand. So erhalten Unternehmen ganzheitliche Lösungen, die Prävention, mentale Gesundheit und medizinische Versorgung systematisch verbinden.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

Mavie Work

Mavie Work ist ein führender Anbieter für betriebliche Gesundheitsförderung in Österreich, Deutschland und CEE. Das Unternehmen unterstützt mehr als 900 Unternehmenskund:innen mit ganzheitlichen Lösungen in den Bereichen mentale, körperliche und organisatorische Gesundheit und Führungskräfteentwicklung – digital, persönlich und evidenzbasiert.

Mavie Work und Mavie Mavie Med sind Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehören.