- 16.02.2026, 10:25:02
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AVISO: Programmpräsentation Klima Biennale Wien am 23. Februar
Von 9. April bis 10. Mai 2026 steht Wien erneut im Zeichen der Klima Biennale Wien. Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr das transformative Potenzial der Kunst, das neue Wege des Denkens, Fühlens und Handelns im Zeichen der Klimakrise eröffnet. Zum zweiten Mal widmet sich das spartenübergreifende Festival mit einem vielfältigen Programm den Schnittstellen von Kunst, Klima und Gesellschaft und setzt damit starke Impulse für Klimagerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft für alle. Die Klima Biennale Wien wird vom KunstHausWien, einem Museum der Wien Holding, veranstaltet.
Die Vertreter*innen der Medien sind zur Programmpräsentation herzlich eingeladen!
Bitte merken Sie vor:
Zeit: Montag, 23. Februar 2026, 10:00 Uhr
Ort: KunstHausWien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien
Teilnehmer*innen:
Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal
Gerlinde Riedl, Direktorin KunstHausWien
Sithara Pathirana, Leitung der Klima Biennale Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Anmeldung unbedingt erforderlich! Unter: https://khw.eyepinletter.com/yz8xrIp
Allgemeine Informationen zur Klima Biennale Wien unter https://biennale.wien/
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Alexandra Guth
KunstHausWien
Tel. +43 1 712 04 91 43
Mobil: +43 664 882 181 1
[email protected]
www.kunsthauswien.com
Wolfgang Gatschnegg
Wien Holding – Konzernsprecher
Telefon: +43 1 408 25 69 21
Mobil: +43 664 82 68 216
E-Mail: [email protected]
www.wienholding.at
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