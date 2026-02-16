AVISO: Programmpräsentation Klima Biennale Wien am 23. Februar

Wien (OTS) -

Von 9. April bis 10. Mai 2026 steht Wien erneut im Zeichen der Klima Biennale Wien. Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr das transformative Potenzial der Kunst, das neue Wege des Denkens, Fühlens und Handelns im Zeichen der Klimakrise eröffnet. Zum zweiten Mal widmet sich das spartenübergreifende Festival mit einem vielfältigen Programm den Schnittstellen von Kunst, Klima und Gesellschaft und setzt damit starke Impulse für Klimagerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft für alle. Die Klima Biennale Wien wird vom KunstHausWien, einem Museum der Wien Holding, veranstaltet.

Die Vertreter*innen der Medien sind zur Programmpräsentation herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 23. Februar 2026, 10:00 Uhr

Ort: KunstHausWien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Teilnehmer*innen:

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

Gerlinde Riedl, Direktorin KunstHausWien

Sithara Pathirana, Leitung der Klima Biennale Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Anmeldung unbedingt erforderlich! Unter: https://khw.eyepinletter.com/yz8xrIp

Allgemeine Informationen zur Klima Biennale Wien unter https://biennale.wien/

(Schluss)