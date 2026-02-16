20 Jahre Ballkultur: Der Immobilienball feiert Jubiläum

Wien (OTS) -

Am 13. Februar 2026 stand die Wiener Hofburg ganz im Zeichen eines besonderen Meilensteins: Mehr als 3.200 Gäste aus der Immobilienbranche feierten das 20-jährige Jubiläum des Immobilienballs – und setzten zugleich ein starkes Zeichen für soziales Engagement. Mit einer Spende von insgesamt 52.000 Euro wurde in diesem Jahr das Projekt „Urli, Burli und Schnurli“ der Volkshilfe Wien unterstützt.

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Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten ist der Immobilienball ein Fixpunkt im gesellschaftlichen Kalender der Branche und verbindet Tradition, Eleganz und soziales Engagement auf besondere Weise. Durch den Gesamterlös der Spendenkarten konnte Veranstalter epmedia das Projekt der Volkshilfe Wien mit einem Betrag von 49.346,46 Euro unterstützen.

Übergeben wurde der Scheck von Veranstalterin Iris Einwaller-Probst gemeinsam mit der Partnerbank Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, vertreten durch Martin Rapf, Bereichsleiter Stadtbank KMU, der die Summe auf der Bühne großzügig auf 52.000 Euro aufrundete.

Das Charity-Projekt wurde im Vorfeld des Balls in einem öffentlichen Online-Voting gewählt. Die meisten Stimmen erhielt „Urli, Burli und Schnurli“ („A G’spia fürs Tier“), eine Initiative der Volkshilfe Wien. Das Projekt unterstützt armutsbetroffene Seniorinnen und Senioren dabei, ihre Haustiere auch in schwierigen Lebensphasen gut versorgt zu wissen und nicht abgeben zu müssen – ein Anliegen, das berührt und konkrete Hilfe leistet.

„Der 20. Immobilienball war für mich wieder ein ganz besonderes Highlight. Als Veranstalterin ist es mir ein großes Anliegen, dass wir durch unseren Ball nicht nur feiern, sondern auch jenen einen konkreten Beitrag leisten können, die Hilfe besonders dringend brauchen. Gleichzeitig sind die Kartenpreise bewusst so gestaltet, dass möglichst viele Menschen aus der Branche zu einem leistbaren Preis teilnehmen können“, betonte Veranstalterin Iris Einwaller-Probst in ihrer Begrüßung.

Im Anschluss begrüßte Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, die Ballgäste: „Als langjähriger Partner des Balls unterstützt die Wirtschaftskammer Wien diesen Branchenhöhepunkt mit großer Freude. Es ist eine wertvolle Gelegenheit, die Branche zusammenzubringen – gerade in herausfordernden Zeiten. Denn wenn die Immobilienwirtschaft stark gefordert ist, braucht es Zusammenhalt, um gemeinsam Verbesserungen zu bewirken. Die beeindruckende Spendensumme des Abends zeigt, dass dieser Zusammenhalt gelebt wird.“

Glanzvolle Ballnacht mit hochkarätigen Gästen

Der Immobilienball 2026 begeisterte mit einem stimmungsvollen Ablauf und einem Programm, das klassische Balltradition mit moderner Eventkultur verband. Um 21:00 Uhr wurde der Ball im Festsaal eröffnet – gestaltet von einem beeindruckenden Auftritt der Vereinigung des Wiener Staatsopernballetts - gefolgt vom Ballkomitee der Wiener Tanzschulen unter der Leitung von Eddy Franzen und Richard Fränzl.

Mit dem Jubiläum wuchs der Andrang erneut: Erstmals wurde der Metternich Saal in das Ballgeschehen integriert, um noch mehr Raum für Tanz und Begegnung zu schaffen. Mit DJ AleXus am DJ-Pult entwickelte sich der zusätzliche Bereich rasch zu einem weiteren stimmungsvollen Treffpunkt des Abends. In allen Sälen sorgte durchgehend Tanzmusik für beste Ballatmosphäre. Ein traditioneller Höhepunkt war die Mitternachtsquadrille im Festsaal, bevor der „IMMO Rave“ in der von willhaben unterstützten Disco im Forum zusätzliche Energie auf die Tanzfläche brachte. Mit einer weiteren Quadrille in den frühen Morgenstunden klang die Ballnacht erst um 04:00 Uhr aus. Für die musikalische Vielfalt sorgten das Ziehrer Hofballorchester im Festsaal, die Pepe Allstars Band, das Wolfgang Dorer Quartett feat. Bettina Krenosz im Rittersaal sowie Cremisa im Zeremoniensaal. Ergänzt wurde das Erlebnis durch die Ladies Lounge mit Styling und Fußmassage sowie den Salon Campari als stilvollen Networking- und Genussbereich.

Neben zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Immobilienwirtschaft waren auch viele Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien anwesend. Das 20-jährige Jubiläum unterstrich einmal mehr die besondere Rolle des Immobilienballs als gesellschaftlicher Treffpunkt, als Bühne für Austausch und Zusammenhalt – und als festliche Plattform, auf der Feiern und Verantwortung seit zwei Jahrzehnten untrennbar miteinander verbunden sind: Geschäftsführerin Volkshilfe Wien Tanja Wehsely, Aufsichtsrätin Volkshilfe Wien Sonja Kato , ÖVP Nationalratsabgeordneter Norbert Sieber, SPÖ Nationalratsabgeordnete Elke Hanel-Torsch, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat sowie Ausschussvorsitzender für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke Omar Al-Rawi, Bezirksvorsteher Stellvertreter im 18. Bezirk Oliver Möllner, Leiter Wiener Berufsrettung Rainer Gottwald, Bereichsdirektorin für Personal und Revision Stadt Wien Cordula Gottwald, Obmann WKO Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Roman Oberndorfer, Obmann Stellvertreterin WKW Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Nicole Fürntrath, Vorstandsmitglied WKO Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Ellen Moll, Stadtbaudirektor Bernhard Jarolim, Herausgeber Immobilien Magazin Gerhard Rodler, Obfrau ARGE Eigenheim Obmann Stellvertreterin GBV Isabella Stickler, Obfrau Salon Real Gerhild Bensch-König, Präsident ÖGNI Andreas Köttl, Vorstandsvorsitzende RICS Austria Jenni Wenkel, Präsident FIABCI AUSTRIA Matthias Gass, Vorstand ÖVI Georg Flödl, Studiendekan TU Wien Bob Martens, Studienbereichsleiter Immobilienwirtschaft FH Wien der WKW Klemens Braunisch, Leiter der Forschungsgruppe Immobilien und Facility Management TU Wien Alexander Redlein, CEO und Gründer Arnold Immobilien Markus Arnold, Geschäftsführer A.S.S. Anlagen Service System Christian Höbinger, Geschäftsführender Gesellschafter EHL Immobilien Michael Ehlmaier, CEO und Eigentümer IMMOunited Roland Schmid, Geschäftsführer JP Immobilien Dietmar Ploberger, Geschäftsführer JIM Marketing Markus Binderbauer, CO-Founder und CEO Makler Service Georg Ortner, Geschäftsführer Otto Immobilien Eugen Otto, Partner KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte Jan Philipp Schifko, Leitung Kompetenzzentrum Immobilien Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Immanuel Kudlacek, Head of Asset Management Thalhof Immobilien Emanuel Herzner, Partner bei TPA Österreich Christian Oberkleiner, Head of Immobilien willhaben Judith Kössner, Geschäftsführer WI-RE Gruppe August André de Roode, Geschäftsführer 3SI Immogroup Michael Schmidt, Vorsitzender Geschäftsführer WALTER REAL ESTATE Stefan Wierzbunsky.

Herzlicher Dank gilt allen Partner:innen des Immobilienballs.

Ein herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und Partnern, die diesen besonderen Abend möglich gemacht haben. Besonders bedankte sich die Veranstalterin bei den Goldsponsoren 3SI Immogroup, Arnold Immobilien, A.S.S. Anlagen Service System, EHL Immobilien, Immobilien Magazin, immoflash, IMMOunited, JP Immobilien, immo by dibeo Kurier, KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, Makler Service, OTTO Immobilien, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Thalhof Immobilien, TPA Steuerberatung, WALTER REAL ESTATE, WI-RE Immobilienmakler und willhaben Immobilien. Insbesondere danken wir der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien für ihr langjähriges Engagements und ihre großzügige Unterstützung.

Alle Partner finden Sie auf der Website https://www.immobilienball.at/partner-und-logen/

Über das Projekt „Urli, Burli und Schnurli“

„Urli, Burli und Schnurli“ ist Teil von „A G spia fürs Tier“, einer Initiative der Volkshilfe Wien. Das Projekt unterstützt armutsbetroffene Seniorinnen und Senioren dabei, ihre Haustiere auch in schwierigen Lebensphasen gut versorgt zu wissen und nicht abgeben zu müssen. Dabei hilft ein Buddy System mit geschulten Freiwilligen, etwa bei Wegen zum Tierarzt, beim Gassigehen oder durch kurzfristige Betreuung im Alltag.