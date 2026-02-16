Im Zeit-Raum: Dimitré Dinev am 25.2. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Was macht den Mutigen aus? Wie lässt sich Würde behaupten in einer Zeit, die Gleichgültigkeit belohnt? Und kann Literatur eine Zuflucht sein – oder ist sie selbst ein Akt des Widerstands? Diesen Fragen geht Johannes Kaup am Mittwoch, den 25. Februar (18.30 Uhr) „Im Zeit-Raum“ im ORF RadioKulturhaus nach. Zu Gast ist Schriftsteller Dimitré Dinev. Die ausverkaufte Veranstaltung ist auch via Audio-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at/ mitzuerleben. In Ö1 ist die Veranstaltung am Sonntag, den 15. März (18.15 Uhr) zu hören.

In seinem neuen Roman „Zeit der Mutigen“ erzählt Dimitré Dinev von Menschen, die sich dem Sog der Geschichte entgegenstemmen. Dinev verdeutlicht in seinem Werk, wie politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Krisen Menschen zu extremen Handlungen treiben können. Dinev wurde 1968 in Bulgarien geboren, 1990 kam er als Flüchtling nach Österreich, wo er studierte und seitdem in deutscher Sprache Drehbücher, Erzählungen und Essays veröffentlicht. Seine Theaterstücke wurden u. a. am Burgtheater inszeniert. Sein Buch „Zeit der Mutigen“ wird von Kritiker:innen als außergewöhnliches literarisches Meisterwerk gelobt. Johannes Kaup lotet im Gespräch mit Dinev am Mittwoch, den 25. Februar (18.30 Uhr) im Studio 3 aus, wie und warum wir auch unter Druck menschlich bleiben können, ohne zu verrohen, und was es wirklich heißt, Courage zu haben. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).