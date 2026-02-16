  • 16.02.2026, 09:38:32
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  • OTS0037

Studienpräsentation: Erneuerbare Energien in Österreich 2026

Einladung zum Pressegespräch

Wien (OTS) - 

Die weltweite Energie- und Klimapolitik steht an einem Wendepunkt. Während internationale Klimaziele bröckeln, rückt angesichts der weltweit schlechten ökonomischen Lage die Wirtschaftlichkeit der Energiewende immer stärker in den Fokus.

Vor diesem Hintergrund stellt sich umso dringlicher die Frage, wie die Österreicherinnen und Österreicher den Ausbau erneuerbarer Energien bewerten: Welche Rolle spielen Investitionen dabei? Und wie stark beeinflussen Kosten und Teuerung die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden?

Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die neue Ausgabe der repräsentativen Studienreihe „Erneuerbare Energien in Österreich“ von der Universität Graz, Deloitte Österreich und Wien Energie.

Die Studienergebnisse präsentieren Ihnen:

  • Nina Hampl
    Studienautorin und Professorin an der Universität Graz
  • Gerhard Marterbauer
    Partner bei Deloitte Österreich
  • Karl Gruber
    Geschäftsführer von Wien Energie

Hier finden Sie den Teilnahme-Link für das Microsoft Teams Meeting:
Zugangslink für Online-Teilnahme

Bitte um Anmeldung unter [email protected] bzw. +43 1 537 00 8556.

Erneuerbare Energien in Österreich 2026

Datum: 23.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus des Meeres, Lighthouse
Fritz-Grünbaum-Platz 1
1060 Wien
Österreich

URL: https://teams.microsoft.com/meet/38106811083842?p=nQIlm5ycPQG5vErSAT

Rückfragen & Kontakt

Deloitte Österreich
Mag. Armin Nowshad
Telefon: +43 1 537 00 8556
E-Mail: [email protected]

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[Montag, 23.02.2026, 10:00]

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