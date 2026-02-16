Teach For Austria Woche bringt Führungskräfte in Schulklassen

Wien/Linz (OTS) -

Für viele Kinder und Jugendliche bleibt die Berufswelt abstrakt. Wer keine Vorbilder im eigenen Umfeld hat, dem fehlen oft Orientierung und Vorstellungskraft für die eigene Zukunft. Genau hier setzt Teach For Austria mit der Teach For Austria Woche an, die auch heuer wieder Schulen und Unternehmen zusammenbringt.

Im Rahmen der TFA-Woche besuchen Führungskräfte Teach For Austria Fellows in ihren Schulklassen und geben Einblicke in ihre beruflichen Wege, Entscheidungsprozesse und Verantwortung. Es geht dabei nicht um Karriereversprechen, sondern um Orientierung: Wie sieht Arbeit heute wirklich aus? Welche Kompetenzen braucht es? Und welche Wege stehen offen?

„Bildungsgerechtigkeit bedeutet auch, jungen Menschen Zugang zur Welt außerhalb des Klassenzimmers zu ermöglichen“, sagt Severin Broucek, Geschäftsführer von Teach For Austria. „Wenn Wirtschaft Verantwortung übernimmt und gemeinsam mit Lehrkräften auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingeht, entsteht kollektives Leadership.“

Die Teach For Austria Woche macht sichtbar, dass Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen mehr sind als punktuelle Kooperationen. Sie sind ein Beitrag dazu, Bildungsungleichheit abzubauen und Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen – unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund.

Teach For Austria arbeitet seit 2012 daran, mit dem Social Leadership Programm Bildungschancen in Österreich fairer zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit Unternehmenspartner:innen ist dabei ein zentraler Hebel, um Schule mit gesellschaftlicher Realität zu verbinden und Zukunftskompetenzen früh erlebbar zu machen.

Top Führungskräfte im Einsatz für Kinder

Der Herausforderung, gemeinsam mit Fellows eine Unterrichtsstunde vorzubereiten und zu halten, stellen sich Karl Achleitner (Heinzel Holding GmbH), Herbert Auer (Sparkasse Oberösterreich), Peter Bartos (BDO Austria GmbH), Christian Bernegger (WALTER Group Holding AG), Helmut Bernkopf (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft), Andreas Brandstetter (UNIQA Insurance Group AG), Alessandra Bravi (Treehouse Giving), Harald Breit (Deloitte Services Wirtschaftsprüfung GmbH), Claudia Descovich (Berndorf Immobilien AG), Pavol Dobrocky (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG), Wolfgang Eisl (LGT Bank AG), Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (Fronius International GmbH), Ilkim Erdost (Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien), Alex Farr (AKH Wien), Hannes Frech (KSV1870 Holding AG Kreditschutzverband), Paulus Goess (Mondi AG), Elena Gonke (Dr. Sasse Facility Management GmbH), Manfred Hackl (EREMA Group GmbH), Philipp Hämmerle (Alcar Holding GmbH), Ilinka Kajgana (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG), René Knapp (UNIQA Insurance Group AG), Christoph Knogler (KEBA AG), Florian Laszlo (Observer GmbH), Erich Lehner (Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.), Marion Morales-Albinana-Rosner (Bank Austria UniCredit Group), Patricia Neumann (Siemens AG Österreich), Therese Niss (Miba AG), Simone Oremovic (RHI Magnesita GmbH), Thomas Ott (Mondi AG), Svetlana Pančenko (Bank Austria UniCredit Group), Florian Petrowsky (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG), Barbara Potisk-Eibensteiner (Österreichische Post AG), Beatrix Praeceptor (Greiner AG), Gerald Prinzhorn (Prinzhorn Holding GmbH), Alexandra Rochelt (Sparkasse Oberösterreich), Robert Rzeszut (Deloitte Services Wirtschaftsprüfung GmbH), Peter Schrattenholzer (Hausbetreuung Attensam GmbH), Rudolf Schrefl (Hutchison Drei Austria GmbH), Antje Schwemberger-Swarovski (enviro.marketing GmbH), Florian Teufelberger (Teufelberger Holding AG), Tina Thallinger (Henkel Central Eastern Europe GmbH), Ivan Vlaho (Bank Austria UniCredit Group), Ricardo-Jose Vybiral (KSV1870 Holding AG Kreditschutzverband), Claudia Wehinger-Malang (Deloitte Services Wirtschaftsprüfung GmbH), Christiane Wenckheim (Ottakringer Getränke AG), Wolfgang Wurm (Porsche Austria GmbH & Co OG), Christian Wilhelm Zettl (Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft), Thomas Zimpfer (B&C Industrieholding GmbH)

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.