Social City Wien und DASGYM. starten mit „DASGYM. BUDDIES“: Österreichs erstes Fitness-Buddy-Pilotprojekt gegen Einsamkeit

Wien (OTS) -

Die Social City Wien und ihre Plattform gegen Einsamkeit starten gemeinsam mit DASGYM. das Pilotprojekt „DASGYM. BUDDIES – Gemeinsam stark gegen Einsamkeit“. Das Programm matcht Jugendliche, junge Erwachsene und weitere interessierte Personen, die Anschluss suchen, mit ehrenamtlichen Buddies aus dem Gym – für einen sicheren, begleiteten Einstieg in Training, Routinen und Community.

Das Projekt DASGYM. BUDDIES greift die Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, die Einsamkeit als große globale Gesundheitsherausforderung beschreibt. Es verbindet Bewegung, soziale Unterstützung und mentale Gesundheitsförderung – als innovatives Gesundheitsförderungsprojekt gegen Isolation und für mehr Empowerment.

Die Plattform gegen Einsamkeit wurde seit 2021 mit Unterstützung des Sozialministeriums als österreichweite Anlaufstelle aufgebaut. Mit DASGYM. BUDDIES schafft sie nun einen niederschwelligen Zugang zu Bewegung, stabilisierenden Routinen und verlässlichen Beziehungserfahrungen.

Die Pilotphase läuft zwölf Monate: Wirkung und Bedürfnisse werden regelmäßig erhoben, das Angebot laufend angepasst und in einer kontinuierlichen Evaluierung weiterentwickelt – damit Maßnahmen gezielt Selbstwirksamkeit und mentale Stabilität stärken.

Geschäftsführer von DASGYM. Andreas Pürzel: „Ein Gym gibt Halt, stärkt Menschen und schafft Identitäten. Mit DASGYM. BUDDIES öffnen wir diese Räume bewusst – denn mentale Gesundheit beginnt oft mit dem ersten Schritt, den man nicht alleine macht.“

Theo Löcker, Jugendbeauftragter gegen Einsamkeit der Plattform gegen Einsamkeit: „Ein Buddy senkt Hürden. DASGYM. BUDDIES schafft einen Ort, an dem Menschen Routine, Selbstvertrauen und neue Kontakte finden.“

Emil Diaconu, Initiator der Plattform gegen Einsamkeit und Geschäftsführer der Social City Wien: „Einsamkeit betrifft Gesundheit und Teilhabe. DASGYM. BUDDIES verbindet Gesundheitsförderung, Begegnung und mentale Stabilität – erstmals in dieser Form im Fitness-Setting.“

Die Zielgruppe wird über Schulen, Streetwork, Vereine, Communities und soziale Organisationen erreicht. Zusätzlich entsteht ein CSR- und Corporate-Volunteering-Support-Modell: Unternehmen und Mitarbeiter:innen können sich melden und die Zielgruppe über ausgewählte Unterstützungspakete begleiten.

Mitmachen oder unterstützen? Anmeldung/Information unter [email protected] sowie https://www.dasgym.com/dasgymbuddies/.