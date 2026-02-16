REMINDER: Symposium zum Tag der Kriminalitätsopfer 2026

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres lädt gemeinsam mit der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING anlässlich des europäischen Tags der Kriminalitätsopfer zum Symposium „Zwischen Schlagzeile und Schutz – Kriminalitätsopfer in den Medien“ am 17. Februar 2026 ein. Die Veranstaltung findet im Bundesministerium für Inneres statt und beinhaltet zahlreiche Fachvorträge rund um das Thema Medienberichterstattung über Verbrechensopfer.

Renommierte Expertinnen und Experten geben mittels Impulsvorträgen Einblick in die Medienberichterstattung über Kriminalitätsopfer aus rechtlicher Sicht und aus der Perspektive der Polizeiarbeit sowie Opferhilfe. Danach findet eine Podiumsdiskussion statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Alternativ kann die Veranstaltung auch via Livestream unter folgendem Link bzw. auf den Facebook-Seiten des Bundesministeriums für Inneres und des WEISSEN RINGS mitverfolgt werden: BMI - Bundesministerium für Inneres | Wien | Facebook

Wann: 9 Uhr – Eröffnung und Begrüßung

Begrüßungsworte durch Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres

Anschließend – Statements von Anna Sporrer, Bundesministerin für Justiz, Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und eine Videobotschaft von Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.

10:15 Uhr – Impulsvorträge

11:10 Uhr – Podiumsdiskussion

Wo: Bundesministerium für Inneres, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien

Akkreditierung:

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/yc4e2nms