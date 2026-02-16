Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben sechs Pkw-Lenker bei fünf Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 10. Februar 2026, im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, bei dem zwei der oben erwähnten Pkw-Lenker getötet wurden. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf der A 10, Tauernautobahn, als Geisterfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Mehrere Fahrzeuglenker konnten den Geisterfahrer rechtzeitig wahrnehmen und durch Ausweichen einen Unfall verhindern. Eine 25-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch es auf der Überholspur zu einem Frontalzusammenstoß kam. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuglenker in ihren Pkws eingeklemmt und konnten nur mehr tot geborgen werden. Für die Bergung und Unfallaufnahme wurde eine Richtungsfahrbahn der Tauernautobahn gesperrt. Am Wochenende, zu Beginn der Semesterferien in Oberösterreich und Steiermark und zum Ende der Semesterferien im Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, verunglückte einer der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, zwei auf einer Autobahn und eine auf einer Landesstraße L ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und zwei in Kärnten beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in jeweils einem Fall eine Missachtung von Ge-/Verboten und nicht angepasste Geschwindigkeit. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 15. Februar 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 26 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 31 und 2024 25.