ViennaEstate startet Verkauf: Wohnen am Stöberplatz – Ottakringer Altbauschatz mit Parkblick

Wien (OTS) -

In einer ruhigen Seitengasse des 16. Bezirks bietet das Projekt „Wohnen am Stöberplatz“ die Chance, sanierungsbedürftige Altbau-Einheiten in individuelle Wohn(t)räume zu verwandeln. Ob kompaktes Single-Apartment oder großzügige Familienresidenz durch Wohnungszusammenlegung – hier wird der „Rohdiamant“ zum persönlichen Juwel direkt am Park. Hier trifft urbanes Wiener Lebensgefühl auf historische Eleganz.

Wien, 16. Februar 2026 – Die repräsentative Liegenschaft aus dem Jahr 1910 besticht durch klassische Architektur mit hohen Räumen und stilvollen Stuckelementen. Die zehn Wohneinheiten werden im sanierungsbedürftigen Zustand angeboten, was Käufer*innen die Freiheit bei der Grundrissgestaltung und Materialwahl lässt. Das Angebot umfasst 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Flächen von ca. 40 m² bis 90 m². Besonders attraktiv für Individualisten: Mehrere Einheiten bieten sich ideal für eine Zusammenlegung an, um großzügigen Wohnraum nach Maß zu schaffen. Alle Wohnungen verfügen bereits über separat begehbare Toiletten und moderne doppelverglaste Fenster, die für lichtdurchflutete Räume sorgen. Der Ausblick ist dabei entweder in den ruhigen Innenhof oder direkt ins Grüne des Stöberparks garantiert.

Urbanes Lebensgefühl zwischen Parkidylle und City-Anbindung

Die Liegenschaft am Stöberplatz besticht durch ihre privilegierte Lage in einer ruhigen Seitengasse, die das Beste aus zwei Welten vereint: Während der direkte Blick auf den Stöberpark für tägliche Entschleunigung sorgt, pulsieren nur wenige Schritte entfernt die Lebensadern des 16. Bezirks. Die nahegelegene Hernalser Hauptstraße fungiert als perfekter Nahversorger – von Supermärkten und Apotheken bis hin zu Bäckereien ist alles für den täglichen Bedarf fußläufig erreichbar.

Auch die Anbindung an das Wiener Stadtzentrum ist exzellent. Die Straßenbahnlinie 43 sowie die S-Bahn-Station Hernals (S45) befinden sich quasi „ums Eck“ und garantieren eine schnelle Verbindung zum Schottentor oder zur U6. Ein besonderes Highlight für die zukünftige Wertsteigerung: Mit der Fertigstellung der neuen U5-Station Hernals rückt das Projekt noch enger an das Herz der Stadt.

Mehr Infos finden Sie im Online-Exposee: https://www.viennaestate.com/immobilien-kaufen-oder-mieten/16289116

Marktkontext: Knappes Angebot, Mietdruck – Regierungs-Förderung für Erstkäufer*innen

In ganz Österreich zeigt sich 2026 ein klarer Trend: Der Wohnungsmarkt bleibt angespannt – zu wenig Neubau, knappe Mietangebote und steigende Preise prägen die Situation. Der Rückgang der Wohnbauinvestitionen der vergangenen Jahre wirkt nach. Gerade in diesem Marktumfeld wird Sanieren zur echten Chance ein leistbares, nachhaltiges und persönliches Zuhause in Toplage zu gestalten.

Bis 30. Juni 2026 gilt für Erstkäufer*innen unter bestimmten Bedingungen übrigens noch die Gebührenbefreiung für Grundbuch- und Pfandrechteintragungen! Wer jetzt plant, Eigentum zu erwerben, sollte diese temporäre Gebührenbefreiung unbedingt nutzen!

Die Wohnungen sind nach Terminvereinbarung jederzeit zu besichtigen. Besuchen Sie dazu unsere Webseite unter https://www.viennaestate.com/maklerinnenteam oder wenden Sie sich an Markus Damej unter [email protected] oder +43 676 839 85 815.