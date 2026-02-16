ÖAMTC: Wintereinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen

Wien (OTS) -

Der Winter hat in der Nacht auf Montag ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Von Vorarlberg bis Niederösterreich herrschen zum Teil bis in die Tallagen winterliche Fahrbedingungen. Es ist auch mit Glatteis zu rechnen. Auf vielen Verbindungen kam es laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen wegen der Straßenverhältnisse zu Verzögerungen. Hauptbetroffen waren die westlichen Bundesländer.

Auf der Arlberg Schnellstraße (S16) kommt es derzeit zu Verzögerungen aufgrund hängengebliebener Fahrzeuge. Die B179 musste gegen 7:30 zwischen dem Fernpass und Lermoos aus diesem Grund überhaupt gesperrt werden.

In Vorarlberg und Tirol braucht man auf einigen Verbindungen Schneeketten. In Salzburg gilt Schneekettenpflicht auf der Hochkönig Straße (B164) über den Dientner Sattel, in Niederösterreich über den Ochsattel (B21).

“Derzeit werden die Meldungen mehr. Die Situation dürfte sich im Laufe des Vormittags noch verschärfen”, hieß es aus den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage unter https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs www.oeamtc.at/apps .

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ÖAMTC-Mobilitätsinformationen