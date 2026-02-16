  • 16.02.2026, 08:00:41
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AVISO: PK "Folgen der EU-Deregulierungswelle" am 23.2. um 9.30 Uhr

“Kettensäge stoppen”: Neue zivilgesellschaftliche Plattform warnt vor Abbau von Schutzregeln

Wien, am 16.2. (OTS) - 

Hinter dem Schlagwort ‚Bürokratieabbau‘ verbergen sich aktuelle EU-Pläne, die Schutzregeln für Umwelt, Datenschutz und Verbraucher:innen schwächen werden. Gegen diese Kettensäge der EU-Kommission wehrt sich die neu gegründete Plattform "Kettensäge stoppen". Mitglieder sind u.a. der ÖGB, die Arbeiterkammer, GLOBAL 2000, epicenter.works, NeSoVe und Attac.

Hybrid-Pressekonferenz

Montag, 23. Februar um 9.30 Uhr, Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien

Online

Wer drängt heimlich auf mehr Gift im Essen, weniger Rechte für Arbeitnehmer:innen, schwächere Rüstungskontrollen und Datenlücken für US-Internetgiganten?

Ihre Fragen beantworten:

  • Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000
  • Helene Schuberth, Bundesgeschäftsführerin ÖGB
  • Lena Gerdes, Geschäftsführerin Attac Österreich
  • Thomas Lohninger, Geschäftsführer epicenter.works
  • Tina Rosenberger, Geschäftsführerin NeSoVe
  • Olivier Hoedeman, Corporate Europe Observatory, Brüssel

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]

https://us02web.zoom.us/j/82726642010?pwd=XstM5YD6sbKqKPVNdztOBt0DZx0sZr.1

Rückfragen & Kontakt

Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 20
[email protected]

Christoph Gerhardt
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 26
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