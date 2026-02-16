AVISO: PK "Folgen der EU-Deregulierungswelle" am 23.2. um 9.30 Uhr

Wien, am 16.2. (OTS) -

Hinter dem Schlagwort ‚Bürokratieabbau‘ verbergen sich aktuelle EU-Pläne, die Schutzregeln für Umwelt, Datenschutz und Verbraucher:innen schwächen werden. Gegen diese Kettensäge der EU-Kommission wehrt sich die neu gegründete Plattform "Kettensäge stoppen". Mitglieder sind u.a. der ÖGB, die Arbeiterkammer, GLOBAL 2000, epicenter.works, NeSoVe und Attac.

Hybrid-Pressekonferenz

Montag, 23. Februar um 9.30 Uhr, Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien

Online

Wer drängt heimlich auf mehr Gift im Essen, weniger Rechte für Arbeitnehmer:innen, schwächere Rüstungskontrollen und Datenlücken für US-Internetgiganten?

Ihre Fragen beantworten:

Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000

Helene Schuberth, Bundesgeschäftsführerin ÖGB

Lena Gerdes, Geschäftsführerin Attac Österreich

Thomas Lohninger, Geschäftsführer epicenter.works

Tina Rosenberger, Geschäftsführerin NeSoVe

Olivier Hoedeman, Corporate Europe Observatory, Brüssel

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]

https://us02web.zoom.us/j/82726642010?pwd=XstM5YD6sbKqKPVNdztOBt0DZx0sZr.1