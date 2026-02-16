Hochschule Campus Wien: Silvia Apprich ist neue Departmentleiterin Applied Life Sciences

Wien (OTS) -

Mit Beginn des Sommersemesters 2026 ist FH-Prof.in Dipl.-Ing.in Dr.in Silvia Apprich die neue Leiterin des Departments Applied Life Sciences an der Hochschule Campus Wien. In dieser Schlüsselposition verantwortet sie die strategische, inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Departments, das die Fachbereiche Packaging and Resource Management, Molecular Biotechnology und Bioengineering umfasst. Sie übernimmt die Leitung von FH-Prof. Mag.a Dr.in Beatrix Kuen-Krismer, die das Department aufgebaut sowie maßgeblich gestaltet hat und nun ihre berufliche Tätigkeit beendet.

Fundiertes Know-how im Verpackungs- und Ressourcenmanagement

Silvia Apprich absolvierte das Diplomstudium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU Wien, wo sie als Wissenschaftlerin forschte und stellvertretende Programmbegleiterin im internationalen Masterstudium Safety in the Food Chain war. Seit mehr als zehn Jahren ist sie an der Hochschule Campus Wien als Lehrende, Forschende sowie Studiengangs- und Fachbereichsleiterin tätig. Sie leistete einen bedeutenden Beitrag zum Aufbau und zur Entwicklung zentraler Studienprogramme, darunter Nachhaltiges Ressourcenmanagement, Nachhaltige Verpackungstechnologie sowie die international ausgerichteten Masterprogramme Packaging Technology and Sustainability und Sustainability Assessment and Resource Management und leitet diese Studiengänge mit großem fachlichem Engagement und konzeptioneller Stärke. Mit dem alle zwei Jahre stattfindenden Verpackungstag sowie internationalen Symposien etablierte Silvia Apprich den Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement erfolgreich als wissenschaftlichen Partner für nationale und internationale Unternehmen, Organisationen und Hochschulen.

Applied Life Sciences mit zehn Studiengängen

Das Department Applied Life Sciences umfasst Studiengänge mit natur-, ingenieur- und technikwissenschaftlichen Schwerpunkten. Studierende und Forschende profitieren von modernen Laborinfrastrukturen und praxisnaher Forschung. Auch international ist das Department bestens vernetzt, unter anderem mit dem King’s College in London und dem Karolinska Institutet in Stockholm. Das Department leistet mit drei englischsprachigen Studiengängen einen bedeutenden Beitrag zur Internationalisierung der Hochschule Campus Wien.

Interdisziplinäre Forschung mit Fokus auf Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung

Zu ihrer Ernennung sagt Silvia Apprich: „Ich freue mich sehr darauf, das Department Applied Life Sciences in eine Zukunft zu führen, in der Wissenschaft, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung noch enger miteinander verknüpft sind. Unser Ziel ist, innovative Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln – von biobasierten Technologien über nachhaltige Produktionsprozesse bis hin zu verantwortungsbewusstem Ressourcenmanagement. Gemeinsam mit unserem engagierten Team, unseren Studierenden und unseren starken Partner*innen aus Forschung und Wirtschaft möchte ich ein Umfeld schaffen, in dem exzellente Lehre und anwendungsorientierte Forschung Hand in Hand gehen und messbare Wirkung erzielen.“

Apprichs wissenschaftliche Arbeit zeichnet sich durch eine starke interdisziplinäre Ausrichtung aus, die naturwissenschaftliche, ökologische und technische Perspektiven verbindet. Neben ihrer Lehrtätigkeit engagiert sie sich in Forschungsprojekten, darunter solche zur Bewertung innovativer und nachhaltiger Verpackungslösungen und zur Lebenszyklusanalyse von Materialien, die einen Beitrag zur Lösung aktueller gesellschaftlicher und ökologischer Fragestellungen leisten.

Dank und Anerkennung für die langjährige Leiterin Beatrix Kuen-Krismer

Beatrix Kuen-Krismer hat das Department Applied Life Sciences seit 2009 kontinuierlich ausgebaut. Aus zwei Diplomstudiengängen – Biotechnologie und Bioverfahrenstechnik– sind mittlerweile vier Bachelor- und sechs Masterstudiengänge geworden. Bereits mit dem Wintersemester 2015/16 kam ein Schwerpunkt im Bereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement hinzu. Im Jahr 2022 ist das Department von seinen Standorten Muthgasse und Vienna BioCenter an den Campus Altes Landgut gezogen – seitdem sind alle Disziplinen der Applied Life Sciences unter einem Dach.

Mit dem Amtsantritt von Silvia Apprich bedankt sich die Hochschule Campus Wien herzlich bei Beatrix Kuen-Krismer für ihren jahrzehntelangen Einsatz: „Unter der Leitung von Beatrix Kuen-Krismer hat sich Applied Life Sciences zum forschungsstärksten Department der Hochschule Campus Wien entwickelt“, sagt der Rektor der Hochschule, Heimo Sandtner. „Durch ihre langjährige Führungsarbeit, ihre wissenschaftliche Expertise und ihr Engagement für Lehre und Forschung hat Beatrix Kuen-Krismer wichtige Grundlagen für die erfolgreiche Entwicklung des Departments gelegt“, so Sandtner.

„Ich übergebe ein heterogenes, forschungsstarkes und international hervorragend vernetztes Department, das gesellschaftliche Verantwortung mit technologischer Exzellenz verbindet. Es ist uns gelungen, unterschiedliche Disziplinen unter einem Dach zusammenzuführen und gemeinsam Lösungen für zentrale Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Ich danke allen Kolleg*innen, Studierenden und Partner*innen, die diesen Weg mit Engagement, Offenheit und Innovationsgeist mitgestaltet haben und wünsche Silvia Apprich für die weitere Entwicklung des Departments viel Erfolg und Gestaltungsfreude“, sagt Beatrix Kuen-Krismer abschließend.



Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom