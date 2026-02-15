„FLODO – KIDS 4 KLIMA“ bringt Nachhaltigkeit direkt nach Floridsdorf

Wien (OTS) -

Wie fühlt sich Klimaschutz im eigenen Alltag an – am Schulweg, am Handy, im Kleiderschrank oder in der Jausenbox? Mit „FLODO – KIDS 4 KLIMA“ startet 2026 in Floridsdorf ein neues Bewusstseinsbildungsprojekt zum Thema Nachhaltigkeit: Das im Verlauf des Wiener Klimateam partizipativ entwickelte und von der WIENXTRA-Stadtbox umgesetzte Projekt bringt Schüler*innen der 5. bis 10. Schulstufe mit Workshops, Experimenten und Exkursionen Klima- und Umweltfragen näher. Von März bis Mai lernen bis zu 50 Klassen an sieben Thementagen Klimaschutz praxisnah im eigenen Bezirk kennen. Die Anmeldung für Schulklassen ist über wienxtra.at möglich.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky: „Klimaschutz beginnt im eigenen Umfeld. Wenn junge Menschen erleben, wie sie im Bezirk konkret etwas verändern können, wird aus Wissen echtes Handeln. FLODO –KIDS 4 KLIMA zeigt, wie Beteiligung und Klimabildung zusammenwirken.“

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling unterstreicht den Mehrwert für Schulen: „Nachhaltigkeit lässt sich am besten begreifen, wenn sie praktisch erfahrbar wird. Die Workshops eröffnen Schüler*innen neue Perspektiven auf Umwelt, Konsum und Berufsfelder. So wird Lernen lebendig und zukunftsfit.“

Klimabildung mitten im Bezirk

Ob Mikroplastik im Alltag, Recycling von Handys, Fast Fashion, Lärmbelastung oder regionale Lebensmittel: FLODO – KIDS 4 KLIMA setzt auf aktive Wissensvermittlung und unmittelbare Erfahrungen. Ziel ist es, Jugendlichen neue Perspektiven auf Klimaschutz, und konkrete Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und Lehrkräfte bei der Vermittlung von Nachhaltigkeitsthemen zu unterstützen.

Gemeinsam mit lokalen Partner*innen aus dem Bezirk wird geforscht, gemessen, gebaut und diskutiert. Schüler*innen bereiten alte Smartphones fürs Recycling vor, testen Produkte auf Mikroplastik, errichten Nisthilfen für Wildbienen, messen Lärm an verschiedenen Orten in der Stadt erforschen Angebote am Floridsdorfer Markt.

Globale Klimafragen werden so greifbar und mit der eigenen Lebenswelt verbunden – und zeigen konkrete Handlungsmöglichkeiten auf. Ziel ist es, Klimakompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Gestaltungsmut zu fördern – und Jugendliche dabei zu unterstützen, selbst aktiv zu werden.

WIENXTRA führt das Projekt durch, konzipiert mit lokalen Partner*innen das Angebot für Schulklassen und koordiniert die Anmeldung. „In der WIENXTRA-Stadtbox lernen Jugendliche, wie sie ihre Umgebung mitgestalten können. FLODO – KIDS 4 KLIMA bringt diese Erfahrung direkt in den Alltag der Jugendlichen – in ihre unmittelbare Lebenswelt im Bezirk. Genau dort entsteht Verständnis und Motivation, selbst etwas zu verändern.“, betont Alexandra Beweis, Leiterin der WIENXTRA-Stadtbox. So wird nicht nur Bewusstsein für Herausforderungen und Chancen beim Klimaschutz gestärkt, sondern auch deutlich, welche individuellen Handlungsmöglichkeiten es gibt.

Partizipativ entwickelt – von der Idee zum Projekt

Die Initiative „FLODO – KIDS 4 KLIMA“ geht auf eine Idee aus dem Floridsdorfer Klimateam zurück. Gemeinsam mit Bewohner*innen, Expert*innen und Bezirksvertreter*innen wurde das Konzept weiterentwickelt. Eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury wählte „FLODO – KIDS 4 KLIMA“ neben 20 weiteren zur Umsetzung aus.

Bezirksvorsteher Georg Papai: „Floridsdorf ist ein vielfältiger Bezirk mit vielen jungen Menschen. Mit FLODO – KIDS 4 KLIMA holen wir Klimaschutz dorthin, wo er wirkt: direkt in den Alltag der Kinder und Jugendlichen. Das Projekt zeigt, wie wichtig es ist, junge Menschen früh einzubinden und ihnen Räume zu geben, in denen sie lernen, ausprobieren und mitgestalten können.“

Großes Abschlussfest im öffentlichen Raum

Von 16. März bis 29. Mai finden sieben Thementage statt, an denen jeweils drei bis zehn Klassen teilnehmen können. Insgesamt ist das Programm für rund 50 Klassen aus Floridsdorf ausgelegt. Den Abschluss bildet am 18. Juni ein gemeinsames Outdoor-Fest, bei dem die teilnehmenden Jugendlichen ihre Erkenntnisse und Ideen präsentieren – sichtbar für den gesamten Bezirk.

Anmeldung

Die Anmeldung für Schulklassen ist über wienxtra.at möglich.

Zum Wiener Klimateam

Das Wiener Klimateam ist ein großes Mitmachprojekt des Büros für Mitwirkung (angesiedelt in der Abteilung Energieplanung) und läuft seit 2022. Mehr als 5.000 Ideen wurden bisher in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt und setzen diese schrittweise um – von begrünten Fassaden über Naturlehrpfade bis zu neuen öffentlichen Begegnungsräumen. Die Bezirke Josefstadt und Penzing sind aktuell Klimateam-Bezirke.

Weitere Informationen: klimateam.wien.gv.at

Über WIENXTRA

WIENXTRA ist eine Organisation für alle Kinder und jungen Menschen in Wien. Feste, Musik, Kino, Infos, Bildung, Spiel oder Medien – WIENXTRA lädt ein, mitzumachen und die Stadt zu gestalten. WIENXTRA arbeitet mit der Stadt Wien und ganz besonders mit deren Fachbereich Jugend eng zusammen. Mit der Stadtbox betreibt WIENXTRA einen zentralen Ort für Mitgestaltung und Stadterkundung: Kinder, Jugendliche und Gruppen setzen sich hier aktiv mit dem Leben in der Stadt auseinander, lernen, wie sie funktioniert und erfahren, wie sie ihre eigenen Ideen einbringen und Wien mitgestalten können. Zudem unterstützt die WIENXTRA-Stadtbox die Magistratsabteilungen der Stadt Wien. Ziel ist es, Kinder- und Jugendperspektiven systematisch und qualitätsvoll in Planungen, Angebote und Entscheidungsprozesse einzubinden – von der Stadtentwicklung über Mobilität bis hin zu Bildung, Freizeit und Gesundheit.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)