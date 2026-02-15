- 15.02.2026, 09:12:32
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AVISO: Symposium zum Tag der Kriminalitätsopfer 2026
Statements von Justizministerin Anna Sporrer, Sozialministerin Korinna Schumann, sowie Innenminister Gerhard Karner
Das Bundesministerium für Inneres lädt gemeinsam mit der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING anlässlich des europäischen Tags der Kriminalitätsopfer zum Symposium „Zwischen Schlagzeile und Schutz – Kriminalitätsopfer in den Medien“ am 17. Februar 2026 ein. Die Veranstaltung findet im Bundesministerium für Inneres statt und beinhaltet zahlreiche Fachvorträge rund um das Thema Medienberichterstattung über Verbrechensopfer.
Renommierte Expertinnen und Experten geben mittels Impulsvorträgen Einblick in die Medienberichterstattung über Kriminalitätsopfer aus rechtlicher Sicht und aus der Perspektive der Polizeiarbeit sowie Opferhilfe. Danach findet eine Podiumsdiskussion statt.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Alternativ kann die Veranstaltung auch via Livestream unter folgendem Link bzw. auf den Facebook-Seiten des Bundesministeriums für Inneres und des WEISSEN RINGS mitverfolgt werden: BMI - Bundesministerium für Inneres | Wien | Facebook
Wann: 9 Uhr – Eröffnung und Begrüßung
Begrüßungsworte durch Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres
Anschließend – Statements von Anna Sporrer, Bundesministerin für Justiz, Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und eine Videobotschaft von Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.
10:15 Uhr – Impulsvorträge
11:10 Uhr – Podiumsdiskussion
Wo: Bundesministerium für Inneres, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien
Akkreditierung:
Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/yc4e2nms
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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