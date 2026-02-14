Bundesheer: Goldmedaille für Zugsführer Janine Flock

Wien (OTS) -

Heeressportlerin Janine Flock hat sich bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina die Goldmedaille im Skeleton gesichert. Zugsführer Janine Flock ging als Führende nach dem ersten Wettkampftag in die Finalläufe. Nach vier Läufen triumphierte die Heeressportlerin vor den deutschen Teilnehmerinnen Kreher und Pfeifer.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Zugsführer Janine Flock hat mit ihrer Leistung eindrucksvoll gezeigt, was mit Leidenschaft und harter Arbeit möglich ist. Trotz einer Anfang Jänner im Training erlittenen Gehirnerschütterung und Rückenproblemen die Goldmedaille zu gewinnen, beweist ihren unbändigen Willen Spitzenleistungen zu erbringen. Mit dem Olympiasieg unterstreicht Zugsführer Flock einmal mehr ihre Klasse im Skeleton. Ich gratuliere ihr von ganzem Herzen.“

Zugsführer Janine Flock, deren bisher beste Platzierung, bei drei Teilnahmen bei Olympischen-Spielen, der vierte Platz 2018 in Pyeongchang war, zählte als dreifache Weltcup-Gesamtsiegerin zu den absoluten Favoritinnen. Die Heeressportlerin vom Heeres-Leistungssportzentrum Innsbruck krönt mit dem Olympiasieg in Mailand ihre eindrucksvolle Karriere.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.