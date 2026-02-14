  • 14.02.2026, 11:45:32
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Bis zu 629.000 sahen „Alles Opernball“ mit Lilian Klebow in ORF 1

Erfolgreiche Premiere auch für „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ mit Andi Knoll und bis zu 591.000

Wien (OTS) - 

Die extravagantesten Auftritte, die schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits sowie das spannendste Ballgeflüster der rauschenden Nacht: Nach einem Millionenpublikum für die ORF-2-Live-Übertragung des Wiener Opernballs (12. Februar 2026, ab 20.15 Uhr) kamen Opernball-Fans beim gestrigen ORF-1-Hauptabend erneut auf ihre Kosten: Bis zu 629.000 und durchschnittlich 574.000 Zuseherinnen und Zuseher führte Lilian Klebow am Freitag, dem 13. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 1 (auch auf ORF ON) durch das Opernhaus und präsentierte mit „Alles Opernball“ einen Rückblick auf Stars, Highlights, Aufreger und Glanzlichter des Ball-Ereignisses. Dabei wurde ein Marktanteil von 24 Prozent erreicht. Erfolgreich war die Sendung auch beim jungen Publikum mit 30 Prozent (12–29) bzw. 26 Prozent (12–49).

Ausgehend vom Wiener Opernball begrüßte Andi Knoll um 21.05 Uhr dann in „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ erstmals prominente Ballgeher:innen am Würstelstand und blickte gemeinsam mit ihnen auf die laufende Ballsaison in Österreich. Wissenswertes rund um den gelungenen Ballbesuch und noch vieles mehr wollten sich bis zu 591.000 Zuseher:innen und im Schnitt 545.000 nicht entgehen lassen. Die Sendung erreichte einen Marktanteil von 24 Prozent gesamt und 25 Prozent bzw. 24 Prozent in den jungen Zielgruppen (12–29 bzw. 12–49).

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