  • 14.02.2026, 10:51:02
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ÖAMTC: Urlauberschichtwechsel sorgt für Staus im Westen

Inntal Autobahn und Fernpassstrecke in Tirol hauptbetroffen

Wien (OTS) - 

Bereits in den frühen Morgenstunden verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Staus in Tirol und Vorarlberg, Grund für die Verkehrsbehinderungen ist der anhaltende Urlauberschichtwechsel. Die längsten Wartezeiten gab es auf der Inntal Autobahn (A12) am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden mit einer halben Stunde Zeitverlust, über eineinhalb Stunden länger dauerte die Fahrt entlang der Fernpassstrecke abschnittsweise im gesamten Verlauf. Weitere Verzögerungen gab es auf der Zillertalstraße (B169) zwischen Strass und Fügen. Ein Unfall auf der Reschenstraße ( B180) bei Ried im Oberinntal führte zu erheblichen Verzögerungen.

In Vorarlberg kam der Reiseverkehr auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Braz-Ost und Dalaas immer wieder ins Stocken.

„Mit einer Entspannung der Verkehrslage ist erst am Nachmittag zu rechnen. Aus Bayern kommt noch einiges nach. Am Inntal Dreieck und sämtlichen bayerisch-tiroler Grenzstellen fließt der Verkehr derzeit nur zäh", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

(Fortsetzung möglich)

Obermayr/ Poturovic

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