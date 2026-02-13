Personelle Weichenstellung in der RVS-Geschäftsleitung

Salzburg (OTS) -

Die Eigentümervertreter im Raiffeisenverband Salzburg haben die Weichen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung des führenden Finanzdienstleisters in Salzburg gestellt. Generaldirektor Heinz Konrad verlängert sein Mandat über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus bis zum 31.12.2028. Ihm folgt dann mit 1.1.2029 Manfred Quehenberger, schon bisher Mitglied der Geschäftsleitung, als neuer Generaldirektor. Anna Doblhofer-Bachleitner und Andreas Derndorfer bleiben in der Geschäftsleitung, neu hinzu kommen ab 2029 mit Alexander Glaeser und Christoph Leinberger zwei langjährige und anerkannte Finanzexperten in das dann 5-köpfige Management Board.

Die beiden Spitzen der Eigentümervertreter, RVS-Obmann Erich Zauner und AR-Vorsitzender Peter Burgschweiger: „Mit dieser frühzeitigen Entscheidung wollen wir Klarheit am Markt und für die 1.000 Bank-Mitarbeiter:innen schaffen. Heinz Konrad hat den Verband geprägt und äußerst erfolgreich geführt. Wir freuen uns sehr, ihn für weitere zweieinhalb Jahre gewonnen zu haben (Anm.: Konrad wäre mit 1. Juli 2026 pensionsberechtigt). Heinz Konrad wird bis zu seinem Ausscheiden in knapp 3 Jahren alle Aufgaben wie bisher wahrnehmen und mit voller Kraft für den Erfolg von Raiffeisen Salzburg eintreten.“

„Und mit Manfred Quehenberger konnten wir einen anerkannten und routinierten Banker und Vertriebsmanager für die Nachfolge gewinnen. Er wird den Erfolgskurs fortsetzen und kann sich dabei auf eine kompetente und erfahrene Geschäftsleitung stützen“, sind Zauner und Burgschwaiger überzeugt.

Manfred Quehenberger, MBA, ist Jahrgang 1971, stammt aus St. Martin am Tennengebirge und ist seit 1990 bei Raiffeisen. Quehenberger ist Absolvent des Studiums Business Management an der FH Burgenland. Er sammelte, zusätzlich zu zahlreichen Führungsfunktionen im RVS, auch Erfahrungen als Geschäftsleiter der selbstständigen RB Annaberg-Lungötz (von 1996-2000 und 2003-2007). Seit 2020 verantwortet er als Mitglied der RVS-Geschäftsleitung das gesamte Privat- und Geschäftskundengeschäft, inkl. Private Banking, die Immobilienmakler und das Versicherungsgeschäft.

Der Vertriebs- und Bankenexperte freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Eigentümer und werde alles dazu beitragen, den RVS auch zukünftig auf Erfolgskurs zu halten. Meine Ziele sind klar: Der Erhalt der Selbständigkeit, der Ausbau der Marktführerschaft sowie die Etablierung als einer der attraktivsten Arbeitgeber im Bundesland. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Ziele erreichen können – dank unserer kompetenten und professionellen Mitarbeiter:innen. Wir sind sehr gut aufgestellt.“

Zusätzlich zur RVS-Geschäftsführung wird Quehenberger weiterhin das Ressort Privat- & Geschäftskunden verantworten.

Geschäftsleitung wird neu aufgestellt

In der Geschäftsleitung verbleiben Anna Doblhofer-Bachleitner und Andreas Derndorfer. Neu hinzu kommen ab 1.1.2029 der bisherige RVS-Generalsekretär Alexander Glaeser und Christoph Leinberger, Abteilungsleiter Firmenkunden.

Heinz Konrad: Seit 1986 im Dienste des Giebelkreuzes

Heinz Konrad wird mit Ende 2028 – mit dann 67,5 Jahren – den wohlverdienten Ruhestand antreten. Er begann 1986 bei Raiffeisen, kam als Firmenkundenchef 2003 in die Geschäftsleitung und wurde 2020, als Nachfolger von Günther Reibersdorfer, zum Generaldirektor bestellt.

Heinz Konrad: „Die Spitzen der Eigentümervertreter und ich sind zur Übereinkunft gekommen, dass ich mein Mandat als Generaldirektor verlängere. Das war unser gemeinsamer Wunsch. Es stehen viele Herausforderungen vor uns, zu deren Bewältigung ich noch meinen Beitrag leisten werde. Und diese frühzeitige personelle Weichenstellung der Eigentümer, die ich sehr begrüße, ermöglicht auch eine intensive und umfassende Übergabe meiner Agenden an meinen Nachfolger. Ich freue mich sehr für Manfred Quehenberger. Manfred ist ein hervorragender Banker mit ausgezeichneten fachlichen und sozialen Fähigkeiten. Er wird den RVS, gemeinsam mit einer starken Geschäftsleitung, sicher in eine erfolgreiche Zukunft führen.“

Über den Raiffeisenverband Salzburg eGen (RVS)

Raiffeisen ist seit über 130 Jahren in Salzburg. Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) beschäftigt im Bankenbereich über 1.000 Mitarbeiter:innen und in der 100%-Tochter Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH (RLS) weitere rund 700 Mitarbeiter:innen. Gemeinsam mit den 33 selbstständigen Raiffeisenbanken und deren 1.400 Mitarbeiter:innen bildet der RVS die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg (RBGS). Raiffeisen Salzburg ist die größte regionale Bankengruppe in Salzburg. Die Universalbank ist Marktführer im Finanzdienstleistungsgeschäft und betreut an den insgesamt 132 Bankstellen über 370.000 Kund:innen; die aggregierte Bilanzsumme 2024 betrug 22,5 Mrd. Euro. Mehr auf www.rvs.at