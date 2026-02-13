10 Jahres-Jubiläum! Über 2.300 Schüler:innen bei der 10. AK Kids Messe „Berufe zum Angreifen“

St. Pölten (OTS) -

Spaß beim Ausprobieren hatten am Donnerstag und Freitag mehr als 2.300 Schüler:innen aus den Bezirken Baden und Mödling bei der zehnten Berufsorientierungsmesse „AK-Kids: Berufe zum Angreifen“ im Eventhotel Pyramide Vösendorf.„Bei der Messe haben die Kinder und Jugendlichen direkten Kontakt zu Betrieben aus der Region und nähern sich spielerisch dem Thema Arbeit“, so AK Niederösterreich-Vizepräsident Horst Pammer.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich lud Kinder ab dem Volksschulalter zum Mitmachen, Ausprobieren und Informieren ein. Zahlreiche Firmen, Schulen und Institutionen der Region gaben einen kindgerechten Überblick über Berufsmöglichkeiten. Die Kinder konnten zwei Tage lang in die Berufswelt reinschnuppern, ihr handwerkliches Geschick mit Materialien, Geräten und Maschinen testen. „Wir können es uns nicht leisten, auf die Talente und Stärken unserer Kinder zu verzichten und lassen sie in diesen wichtigen Zukunftsthemen nicht alleine. Daher beginnen wir bereits früh, den Kindern und Jugendlichen die Vielfalt an Ausbildungen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näherzubringen. Es ist wichtig, dass das breite Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten bekannt wird. Und wenn die persönlichen Stärken und der passende Beruf zusammengeführt werden, ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, sagt AK Niederösterreich-Vizepräsident Horst Pammer, der dieses Jahr AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser bei der AK Kids Messe vertrat. Aufgrund des großen Interesses gibt es 2026 auch noch zwei weitere „Berufe zum Angreifen“ - Messen. Am 11. und 12. Juni in Wiener Neustadt (Kasematten) und am 5. und 6. November in Wieselburg (Messegelände).



10 Jahre Erfolgsgeschichte & Karrierestart „Berufe zum Angreifen“

Die AK Kids BO-Messe „Berufe zum Angreifen“ feiert heuer ihr 10-Jahres Jubiläum. Mehr als 24.000 Kinder haben sich im Laufe der Jahre bei der Berufsorientierungsmesse in Vösendorf über Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Ideengeberin der AK Kids Messe war die Mödlinger AK Niederösterreich-Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl. Ihre Motivation war es, den Kindern so früh wie möglich schon die Berufsvielfalt näher zu bringen. „Die Nachfrage von Seiten der Betriebe war gegeben und in dieser Altersklasse sind Kinder noch sehr interessiert und haben keine Hemmschwelle Fragen zu stellen. Und so hat 2016 die erste „Berufe zum Angreifen“ Messe stattgefunden – im ersten Jahr noch eintägig, ab 2017 dann zweitägig“, so Stangl.

Dass frühe Berufsorientierung Sinn macht, beweist Lehrling Julian Kanzler. Für ihn hat die „Berufe zum Angreifen-Messe“ eine ganz besondere Bedeutung. Denn hier hat als Schüler erste Kontakte zur Firma PAPPAS geknüpft. Sein jetziger Lehrlingsausbildner Thomas Ulrich erinnert sich noch an die Bewerbung von Julian. „Er hat damals geschrieben: Bei der AK-Messe in Vösendorf 2018 ist mir ihre Firma das erste Mal sehr positiv aufgefallen“ so Ulrich. Jetzt ist Julian bereits im 4. Lehrjahr und wird bald seine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge (NFZ) abschließen. "Es ist nicht einfach die richtige Ausbildung zu finden. Wenn ich nicht die AK Kids BO-Messe "Berufe zum Angreifen" mit meiner Schulklasse besucht hätte, wäre ich nie zu meiner Lehrausbildung gekommen. Ich bin damals sehr gut informiert worden", so Lehrling Julian.



Die richtige Begabung als Schlüssel zum Erfolg - für Menschen und Unternehmen

„Ein Beruf, der zu den eigenen Interessen und Talenten passt, ist der beste Start in ein erfolgreiches und zufriedenes Leben“, weiß Mag. Erich Moser, Vize-Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, und führt aus: „Die große Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten, die sich Jugendlichen heute bietet, macht auch umfassende Berufsorientierungsangebote immer wichtiger. Denn wo die Wahl der Berufsausbildung perfekt mit den persönlichen Interessen und Talenten der jungen Menschen zusammenpasst, ist ein ganz wesentlicher Schritt zu einem zufriedenen Leben schon gesetzt. Freude an der Arbeit ist schließlich ein zentraler Schlüssel zum Erfolg – für die Beschäftigten selbst ebenso wie für die Unternehmen, die dringend motivierte und bestens qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Niederösterreich setzen als Sozialpartner daher sehr bewusst und in enger Kooperation zahlreiche Initiativen zur Berufsorientierung. Denn wir sind überzeugt, dass von möglichst breiten und möglichst früh einsetzenden Berufsorientierungsangeboten wie etwa der Messe ‚Berufe zum Angreifen‘ unsere Jugend und letztlich wir alle nur profitieren können.“

Gute Ausbildung macht sich bezahlt

Für AK Niederösterreich Direktorin Mag. Bettina Heise ist Ausbildung eine Investition in die Zukunft. Sie verweist darauf, wie wichtig es ist, dass Kinder und insbesondere Mädchen die Vielfalt der Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten kennen lernen: "Wir sehen bei dieser Messe sehr anschaulich, wie die Jugendlichen verschiedenste Berufe und Tätigkeiten ausprobieren und dadurch entdecken, welche Fähigkeiten sie haben. So erhalten sie ein viel umfassenderes Bild, welcher Ausbildungsweg für sie der richtige ist. Wie wir anhand vieler Untersuchungen sehen, ist eine gute und passende Ausbildung der Schlüssel für die spätere gute Berufskarriere." Wie wichtig es ist, den Grundstein für die Ausbildung bereits im Kindesalter zu legen, weiß auch AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern: "Die Wahl der passenden Ausbildung oder des passenden Berufes ist eine besonders wichtige Entscheidung im Leben von jungen Menschen. Umso wichtiger ist es, entsprechende Informationen bereits im Volksschulalter zur Verfügung zu stellen. Junge Menschen sollten sehr früh die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen auszuloten um damit einen Prozess zu starten, der bis zur tatsächlichen Ausbildungs- oder Berufswahl viele Jahre dauern kann. Die AK-Kids Messe bietet dafür eine großartige Gelegenheit: „Berufe zum Angreifen“ machen neugierig und eröffnen Chancen für die Zukunft.“

Erfolgreiche gemeinsame Bildungsprojekte der Sozialpartner

So viele Berufe, aber welcher passt zu mir? Vor dieser Herausforderung stehen jährlich viele Kinder und ihre Eltern. Die Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Niederösterreich haben sich gemeinsam dieser Thematik angenommen und drei erfolgreiche Projekte – eine App, ein Wimmelbild und ein Theaterstück - entwickelt und umgesetzt. Die BoToGo App (botogo.at) hilft in drei Schritten, die richtige Entscheidung bei der Ausbildung bzw. Berufswahl zu treffen. Die Berufsorientierungs-App unterstützt Kinder und junge Erwachsene bei der Suche nach ihrem Traumjob. Mit dem Wimmelbild können Volksschulkinder zehn ausgewählte Berufsbilder online entdecken. So werden die Kinder altersgerecht an das Thema Arbeit und Beruf herangeführt. Das Theaterstück „Wakany – die Berufe Fee“ entführt die Volksschulkinder in eine Berufs-Märchenwelt und soll bei Kindern das Interesse für die Berufswelt, insbesondere für Lehrberufe wecken.