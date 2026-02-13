„Vienna Calling“-Moderationsduo Alice Tumler und Cesár Sampson zu Gast bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Bevor es am Freitag, dem 20. Februar 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON so richtig spannend wird und mit „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ der große ESC-Vorentscheid über die Bühne geht, nimmt das Moderationsduo Alice Tumler und Cesár Sampson schon einmal Platz bei Stermann und Grissemann. Bei „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 17. Februar, um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON zu Gast ist außerdem Kabarettist Berni Wagner, der von der Suche nach seinem inneren Monster und seinem aktuellen Programm erzählt, das jüngst mit dem Österreichischen Kabarettpreis prämiert wurde. Um die Liebe und das Leben dreht sich anschließend alles in der Auftaktfolge von Nina Horowitz’ „Liebesg'schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ (23.00 Uhr), der am Valentinstag, Samstag, dem 14. Februar, mit Michael Niavarani auf ORF Sound und allen gängigen Podcast-Plattformen startet. Mitten vom närrischen Treiben der Faschingszeit melden sich Dirk Stermann und Christoph Grissemann in „DIE.NACHT“ um 0.05 Uhr mit „Willkommen Fasching!“ und den schönsten Archivschmankerln rund um Krapfen und Kostüme. In einer Dacapo-Folge begrüßt Peter Klien um 0.50 Uhr noch einmal vom Opernball.

„DIE.NACHT“ am 17. Februar im Überblick

Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

„Nobody But You“ – mit diesem Titel ging Cesár Sampson 2018 beim 63. Eurovision Song Contest für Österreich an den Start. Im größten TV-Musikevent der Welt erreichte der gebürtige Linzer den dritten Platz. Als Mitglied des Produzentenkollektivs „Symphonics International“ war er 2017 am Song „Beautiful Mess“ von Bulgariens Kandidat Kristian Kostov verantwortlich. Auch als Background-Sänger ist er zuvor bereits auf der ESC-Bühne gestanden. Es gibt also wohl kaum einen höher qualifizierten Profi für die Vorauswahl des diesjährigen österreichischen Musikacts. In der Live-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ führt Cesár Sampson gemeinsam mit Moderatorin Alice Tumler durch den Abend. Tumler hat unter anderem den 60. Eurovision Song Contest, den Life Ball und die ORF-Show „Die große Chance“ moderiert und stand bereits für zahlreiche Reisesendungen, Musikformate und Kultursendungen vor der Kamera.

Berni Wagner hat sich wiederum auf die Suche nach seinem inneren Monster gemacht und ein höchst vergnügliches Kabarettprogramm zwischen Slapstick, Fashion-Fails und verbalem Jiu Jitsu auf die österreichischen Kleinkunstbühnen gebracht. Bereits sein letztes Programm „Galapagos“ wurde mit dem Programmpreis des Österreichischen Kabarettpreises ausgezeichnet, mit „Monster“ konnte der Oberösterreicher sogar den Hauptpreis abstauben. Auch im Fernsehen ist Berni Wagner kein Unbekannter: Er war bereits mehrmals bei „Pratersterne“, ORF-Sommerkabarett, „Kabarettgipfel“ und „Was gibt es Neues?“ zu sehen. Außerdem schrieb er für Comedy- und Kabarettformate auf radio FM4, Ö3 und Ö1 Campus. Welche monströsen Züge er in den „Willkommen Österreich“-Hosts offenlegt, worum es im nächsten Programm gehen soll und welche Projekte ihn aktuell umtreiben, verrät er bei Stermann und Grissemann.

Liebesg'schichten und Heiratssachen – Der Podcast (um 23.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON)

Anlässlich des im Sommer 2026 bevorstehenden 30. Jubiläums des Kultformats, das seit 2020 ORF-Dokumentaristin Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin erfolgreich produziert, geht der ORF am Valentinstag, Samstag, dem 14. Februar, mit „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ an den Start. In spannenden, bewegenden und teils überraschenden Gesprächen mit prominenten Persönlichkeiten sowie Expertinnen und Experten geht es um die großen und kleinen Fragen des Liebens und Lebens, um Gefühle, Beziehungen, Trennungen sowie alles, was sonst noch dazugehört.

In der ersten Ausgabe begrüßt Nina Horowitz Starkabarettist Michael Niavarani. Was war seine größte Liebesschlappe, was findet der Publikumsliebling romantisch, wie oft wurde er trotzdem schon verlassen, und welchen Gag stiehlt „Nia“ Nina direkt im Studio? All das und noch viel mehr erfährt man in der Premierenfolge des neuen Formats. Die Sendung ist weiterhin abrufbar auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf ORF ON. Die nächsten Folgen erscheinen wöchentlich, immer samstags, bzw. sind im Fernsehen immer dienstags um ca. 23.30 Uhr in ORF 1 zu sehen. In Ausgabe zwei lässt „ZIB“-Anchorwoman Nadja Bernhard beim Gespräch über die Liebe tief blicken.

Willkommen Fasching! (um 0.05 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden voher auf ORF ON)

Christoph Grissemann und Dirk Stermann begeben sich als Sprecher dieser humorvollen Dokumentation ins große ORF-Archiv und zeigen die schönsten Archivschmankerl rund um den Fasching: In einem bunten Streifzug quer durch Österreich berichten sie von heimischem Brauchtum und Schabernack, von köstlichen Krapfen und aberwitzigen Kostümen. Das Duo präsentiert historische Archivaufnahmen vom „Sauschädelstehlen“ in der Steiermark ebenso wie vom „Wampelerreiten“ in Tirol und grüßt Kärnten mit „Lei, Lei!“. In Wien feiert die Gesellschaft den Fasching gerne in Ballrobe, nichtsdestotrotz gilt in der Stadt wie am Land: Lasst die Narren los!